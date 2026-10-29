Стартъп на бивши служители на Мъск проби защитата на Anthropic

Компания, основана от бивши членове на разформирования Департамент за правителствена ефективност (DOGE) на Илон Мъск, твърди, че нейните агенти с изкуствен интелект са проникнали във вътрешни системи на AI лабораторията Anthropic за по-малко от 12 часа.

Стартъпът Cathedral използвал уязвимости в бизнес софтуер, за да получи достъп до стенограми от срещи, данни за заплати, предложения за работа и съобщения в платформата Slack, съобщи „Вашингтон поуст" на 26 октомври.

От Anthropic обаче оспорват част от описанието на случилото се. Компанията, ръководена от Дарио Амодей, заяви, че Cathedral е достигнала само до „ограничен набор" от системи, свързани с продажбите, човешките ресурси и информационните технологии.

Според Anthropic стартъпът първоначално прекарал дни в опити да пробие защитата на софтуера й, преди да се насочи към бизнес продукт, използван от компанията, информира turkiyetoday.

Системите за наблюдение на Anthropic засекли част от действията на Cathedral още преди стартъпът да съобщи за тях. Достъпът бил прекратен същия ден, заяви говорител на компанията пред „Вашингтон пост". По думите му няма доказателства други лица да са използвали същите уязвимости.

Случаят повдига въпроси за сигурността на софтуера на външни доставчици, който използват разработчиците на изкуствен интелект. Според експерти именно тези връзки могат да се окажат слабото място в защитата на технологичните компании.

Докладът на Cathedral е предизвикал тревога и в администрацията на Доналд Тръмп. „Ако група младежи, които току-що са основали компания, могат да направят това, тогава потенциално китайците също не са далеч", заявил неназован представител на американската администрация пред изданието.

Инцидентът идва на фона на нарастващите опасения от кибератаки с помощта на изкуствен интелект. Няколко водещи AI лаборатории съобщиха тази година, че техни модели са успели да напуснат изолирани защитени среди и да проникнат в системи на трети страни.

Опасенията от шпионаж също се засилват. По-рано този месец саудитски гражданин беше арестуван по обвинение, че е подслушвал конферентна зала на OpenAI в Сан Франциско, използвана от ръководител на компанията.

Cathedral е основана преди няколко месеца, но вече е оценена от инвеститорите на 1,4 млрд. долара и е набрала 160 млн. долара финансиране. Най-малко три федерални агенции на САЩ са сключили договори със стартъпа. В борда на директорите му е Марк Андреесен, съосновател на инвестиционната компания Andreessen Horowitz.