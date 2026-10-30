Евро 7 при спирачките също ще вдигне цените на новите коли

Новата екологична норма Евро 7 носи значителни промени в автомобилната индустрия. За разлика от предишните разпоредби, които се фокусираха предимно върху емисиите от двигателите, Евро 7 включва и частици, произведени от износването на спирачките и гумите. Това със сигурност ще се отрази на цените на новите автомобили.

Производителите на спирачни компоненти разработват нови материали и технологии, които позволяват намаляване на емисиите на частици, като същевременно се поддържа безопасността, ефективността на спирането и издръжливостта на компонентите.

Според TMD Friction е разработено ново поколение спирачни решения, отговарящи на стандарта Eвро 7, включително накладки с намалено съдържание на метал и други формулировки на фрикционни материали. Началото на производството на нови компоненти за първата инсталация е планирано за 2027 г.

TMD Friction също така заявява, че приблизително 80 процента от частиците, генерирани по време на спиране, произхождат от износването на спирачните дискове. Това показва, че емисиите не могат да бъдат ефективно намалени, като се разглеждат накладките като отделен компонент, а трябва да се вземе предвид цялата спирачна система.

По този начин Евро 7 поставя допълнителен фокус върху емисиите, които възникват по време на ежедневно шофиране, а не само върху тези, които излизат от изпускателната система. За пазара на спирачни компоненти това означава по-голямо значение на разработването на нови материали, тестването и доказването на съответствие с разпоредбите.

Разработването на нови технологии и материали за спирачни системи води до допълнителни разходи за производителите на автомобили и части. Необходимостта от нови решения, допълнителни тестове и доказателства за съответствие с разпоредбите ще се отрази на цените на отделните компоненти, както и на новите коли.

Крайното увеличение на цените обаче няма да е еднакво за всички производители, тъй като ще зависи от прилаганата технология, производствените разходи и пазарната конкуренция.