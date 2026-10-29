Европа плаща с 56% повече за вноса на петрол заради напрежението в Близкия изток

Европейските държави плащат значително повече за вноса на петрол тази година след ескалацията на напрежението в Близкия изток през февруари 2026 г. Потребителите вече усещат ефекта от по-високите цени на бензина и дизела. Данните за вноса на Европейския съюз показват колко рязко са нараснали разходите. Това показава анализ на Euronews.

През второто тримесечие на 2026 г. ЕС е харчил средно по 27,6 млрд. евро месечно за внос на петролни масла – с 55,8% повече спрямо средните 17,7 млрд. евро на месец през 2025 г.

В същото време количеството на внасяния петрол почти не се е променило. То се е увеличило само с 1,2% – от 36,3 млн. тона месечно през 2025 г. до 36,7 млн. тона.

Това означава, че ЕС плаща с 9,9 млрд. евро повече на месец

Основната причина е поскъпването на суровия петрол. „Средната месечна цена на суровия петрол сорт „Брент" през второто тримесечие на 2026 г. е с 49,5% по-висока от средната месечна цена през 2025 г. – увеличение с 34 долара за барел", обяснява проф. Сяои Му от Университета в Дънди пред Euronews Business.

Той отбелязва, че през 2025 г. през Ормузкия проток са били изнасяни около 20 млн. барела петрол и петролни продукти дневно – приблизително 20% от световното потребление за ден.

„Когато почти 20% от световното предлагане бъде прекъснато, цената неизбежно трябва да се повиши, за да се балансира пазарът", казва той пред изданието.

Цената на тон петрол показва мащаба на поскъпването. През второто тримесечие на 2026 г. ЕС е плащал по 750 евро за тон внесени петролни масла. Това е второто най-високо равнище от 2021 г. насам – само с 2 евро под пика, регистриран през второто тримесечие на 2022 г. В края на 2025 г. тон петрол е струвал 435 евро. През първото тримесечие на тази година цената се е повишила до 498 евро, а през второто е скочила до 750 евро.

Шимон Кардaш, старши политически анализатор в Европейския съвет за външна политика (ECFR), подчертава, че войната между САЩ, Израел и Иран е нарушила производството на петрол и доставките за световните пазари, което е довело до по-високи цени.

„В някои седмици танкерният трафик през Ормузкия проток се връща до нивата отпреди войната, но след това отново спада", казва той.

Според Кардaш тези сътресения засягат силно ЕС, тъй като съюзът зависи от вноса на петрол от държави извън него в размер на 90–95%. По данни на Евростат зависимостта е достигнала 96,6% през 2024 г.

Волфганг Айхамер, старши експерт в Института за европейска енергийна и климатична политика (IEECP), също посочва напрежението в Близкия изток като основен фактор. Според него доставките са намалели или са станали по-несигурни. Роля играе и силното световно търсене, тъй като Европа се конкурира за петрол с купувачи в Азия, особено Китай.

Сравнението между стойността и обема на вноса показва как сметката на ЕС се увеличава, докато количеството на доставяния петрол остава почти непроменено. През второто тримесечие на 2026 г. съюзът е похарчил 82,7 млрд. евро за внос на петролни масла спрямо 50,3 млрд. евро година по-рано. Обемът на вноса се е увеличил от 105,2 млн. тона до 110,2 млн. тона.

Същата тенденция се наблюдава и през последните пет години

Тримесечните количества на внесения петрол са варирали между 105 млн. и 123 млн. тона, докато стойността на вноса се е движила от 38 млрд. евро в началото на 2021 г. до 91,3 млрд. евро през 2022 г. В края на 2025 г. тя е спаднала до 47,8 млрд. евро, преди отново да скочи.

Петролът обяснява почти целия ръст на сметката на ЕС за внос на енергия. През второто тримесечие на 2026 г. съюзът е похарчил 115,6 млрд. евро за енергиен внос спрямо 81,4 млрд. евро за същия период на 2025 г. От общото увеличение с 34,2 млрд. евро на петролните масла се падат 32,4 млрд. евро, или 95%.

Разходите за останалите енергийни продукти са се променили сравнително малко. Вносът на природен газ е поскъпнал с 1,6 млрд. евро, а този на въглища – с 400 млн. евро. Разходите за втечнен природен газ са намалели леко – с 200 млн. евро.

Шофьорите плащат повече на колонките

Европейските шофьори вече усещат поскъпването на горивата. През първата седмица на януари 2026 г. дизелът е струвал средно 1,54 евро за литър в ЕС. От март цените са се повишили рязко, като в края на същия месец са преминали 2 евро за литър, а в края на септември са достигнали 2,24 евро.

Това е над пика от 2,03 евро за литър, отчетен през 2022 г. На 19 октомври дизелът е струвал 2,14 евро за литър – с 38% повече спрямо началото на годината.

Бензинът следва сходна тенденция. Цената му се е повишила от 1,60 евро за литър в началото на януари до 2,10 евро в края на септември, също над пика от 2,03 евро през 2022 г. Оттогава има лек спад и на 19 октомври бензинът е струвал 1,99 евро за литър.

Зареждането на резервоар с 50 литра дизел вече струва около 107 евро спрямо 77 евро през януари

Проф. Му предупреждава, че когато потребителите харчат повече за гориво, им остават по-малко средства за храна и други стоки от първа необходимост.

„Очаквам цените на храните, обществения транспорт и другите ежедневни стоки да се повишат, тъй като дизелът се използва широко в тежкотоварния транспорт и автобусите", допълва той.

Кардaш отбелязва, че последиците ще се различават в отделните сектори.

„Транспортът, отоплението, селското стопанство и енергоемките производства ще усетят непосредствен натиск. По-високите разходи за превоз, комунални услуги и изкопаеми горива ще бъдат прехвърлени върху крайните потребители, докато секторите, базирани предимно на услуги, ще останат до голяма степен защитени", казва той.

Експертите не очакват разходите за внос на петрол да намалеят скоро

Запитан дали цените ще останат високи през следващите месеци, проф. Му отговаря: „За съжаление, да, тъй като не виждаме практическа възможност за прекратяване на конфликта."

Той допълва, че по-високите разходи за корабоплаване и застраховки може все още да не са напълно отразени в сметката за второто тримесечие. Това би могло да увеличи разходите през третото и четвъртото тримесечие.

Кардaш очаква последиците от конфликта да се запазят през следващите месеци и е възможно да продължат и през 2027 г.

Айхамер също смята, че съществува висок риск цените на петрола да останат високи или да се повишат допълнително.