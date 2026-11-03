Собственик навърта 2900 км за година с Rolls-Royce Spectre, продава го с 93 000 евро загуба

Rolls-Royce Spectre е първият изцяло електрически автомобил на британската компания. Под огромния капак не се крие дванадесетцилиндров двигател, а електрически задвижващ агрегат с 584 к.с. С него купето, тежащо над 2800 килограма, ускорява до 100 км/ч за 4,4 секунди.

Собственикът на този електрически ролс от 2025 г. е платил за колата 468 375 долара или приблизително 400 000 евро. Впоследствие той е изминал само 1800 мили. Това са по-малко от 2900 километра. След това той решава да продаде електрическият си Rolls-Royce отново. Колата се появява на американския сайт за търгове Bring a Trailer и смена собственика си за 360 000 долара.

Това означава, че сумата от 108 375 долара (93 000 евро) се е изпарила за около година. Или над 32 евро амортизация на изминат километър. И това е без дори да се включат застраховката и други разходи.

Така че новият собственик се радва на практически нов Rolls-Royce с отстъпка от над сто хиляди долара.