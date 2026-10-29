Кристин Лагард напуска предсрочно поста президент на ЕЦБ

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно на 7 февруари 2027 г., съобщиха световните агенции. Решението ѝ е обявено от ЕЦБ, въпреки че мандатът ѝ трябваше да продължи до края на октомври 2027 г.
Кристин Лагард оглавява Европейската централна банка от ноември 2019 г. и първоначално мандатът ѝ трябваше да продължи до края на октомври 2027 г.
Предсрочното ѝ оттегляне отваря процедурата за избор на нов председател на институцията, която определя паричната политика на еврозоната и има ключова роля в борбата с инфлацията и поддържането на ценовата стабилност. Европейският съвет ще вземе окончателното решение за назначаването на наследника ѝ.
Напускането ѝ идва след месеци на спекулации за това. Мандатът на Лагард бе белязан от най-тежката пандемия от един век насам, най-кървавата война в Европа от 1945 г. насам, най-големия инфлационен шок за едно поколение и търговска война със САЩ.
По-рано тази година 70-годишната Лагард призна, че когато се е съгласила с френския президент Еманюел Макрон да поеме поста, е смятала, че ще работи във Франкфурт само пет години, а не осем, пише "Файненшъл таймс".
Лагард, която ще се оттегли от поста си на 7 февруари, води преговори за председателството на Световния икономически форум.
Тя е вторият президент в 28-годишната история на ЕЦБ, който подава оставка преди изтичане на мандата си. Първият ръководител на институцията, Вим Дуйсенберг, напусна поста след пет години.
В кратко изявление в четвъртък ЕЦБ съобщи, че наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.
Нидерландското правителство подкрепя бившия управител на централната банка в Нидерландия Клаас Кнот като наследник на Лагард, докато Испания подкрепя Пабло Ернандес де Кос, генерален директор на Банката за международни разплащания и бивш управител на Банката на Испания.
Напускането на Лагард идва в момент, в който членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел ще напусне поста си с една година по-рано през януари, за да заеме висша длъжност в МВФ. Мандатът на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн изтича през май.
Всеки нов член на Изпълнителния съвет, включително председателят, се нуждае от подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави, използващи еврото, представляващи 65 процента от населението на еврозоната.