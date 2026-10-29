Кристин Лагард напуска предсрочно поста президент на ЕЦБ

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Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно на 7 февруари 2027 г., съобщиха световните агенции. Решението ѝ е обявено от ЕЦБ, въпреки че мандатът ѝ трябваше да продължи до края на октомври 2027 г.

Кристин Лагард оглавява Европейската централна банка от ноември 2019 г. и първоначално мандатът ѝ трябваше да продължи до края на октомври 2027 г.

Предсрочното ѝ оттегляне отваря процедурата за избор на нов председател на институцията, която определя паричната политика на еврозоната и има ключова роля в борбата с инфлацията и поддържането на ценовата стабилност. Европейският съвет ще вземе окончателното решение за назначаването на наследника ѝ.

Напускането ѝ идва след месеци на спекулации за това. Мандатът на Лагард бе белязан от най-тежката пандемия от един век насам, най-кървавата война в Европа от 1945 г. насам, най-големия инфлационен шок за едно поколение и търговска война със САЩ.

По-рано тази година 70-годишната Лагард призна, че когато се е съгласила с френския президент Еманюел Макрон да поеме поста, е смятала, че ще работи във Франкфурт само пет години, а не осем, пише "Файненшъл таймс".

Лагард, която ще се оттегли от поста си на 7 февруари, води преговори за председателството на Световния икономически форум.

Тя е вторият президент в 28-годишната история на ЕЦБ, който подава оставка преди изтичане на мандата си. Първият ръководител на институцията, Вим Дуйсенберг, напусна поста след пет години.

В кратко изявление в четвъртък ЕЦБ съобщи, че наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.

Нидерландското правителство подкрепя бившия управител на централната банка в Нидерландия Клаас Кнот като наследник на Лагард, докато Испания подкрепя Пабло Ернандес де Кос, генерален директор на Банката за международни разплащания и бивш управител на Банката на Испания.

Напускането на Лагард идва в момент, в който членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел ще напусне поста си с една година по-рано през януари, за да заеме висша длъжност в МВФ. Мандатът на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн изтича през май.

Всеки нов член на Изпълнителния съвет, включително председателят, се нуждае от подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави, използващи еврото, представляващи 65 процента от населението на еврозоната.