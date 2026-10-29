ЕС с нов план: Субсидии и данъчни облекчения само за служебни коли, произведени в Европа

Европейският съюз ще се опита да помогне на закъсалата автомобилна индустрия, като въведе нови правила към най-големия сегмент от пазара на нови коли - корпоративните автопаркове. Според нов законодателен план, от 1 януари 2028 г. държавните субсидии, данъчните облекчения и финансовите стимули за служебни коли ще бъдат строго ограничени и достъпни само за електромобили, произведени в Европа.

Новото проучване на реномирания институт Fraunhofer ISI, поръчано от екологичната организация Transport & Environment (T&E), разкрива, че тази стратегия може да създаде до 344 000 нови работни места в рамките на ЕС до 2030 г. и да привлече допълнителни 18 милиарда евро инвестиции.

Финансовата подкрепа от страните членки няма да зависи просто от това дали колата е електрическа, а къде е сглобена и откъде идват компонентите ѝ. Изискванията ще обхващат не само крайното сглобяване, но и минимален дял от европейски части в батериите, електрониката и задвижването.

Служебните коли съставляват близо 60% от всички регистрации на нови автомобили в ЕС. Освен това, корпоративните автомобили се подменят бързо и влизат директно на пазара за коли втора ръка след 3-4 години. Това ще осигури достъпни употребявани електромобили и за масовия потребител, смятат в Брюксел.