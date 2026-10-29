ING съкращава 400 работни места и връща до 1,9 млрд. евро на акционерите

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Нидерландската банка Ай Ен Джи (ING) планира да съкрати 400 работни места в подразделението си за големи корпоративни клиенти и да върне до 1,9 млрд. евро на акционерите чрез допълнителни дивиденти и обратно изкупуване на акции. Междувременно финансовата институция отчита увеличение на нетната си печалба за третото тримесечие с 3,5% на годишна база до 1,85 млрд. евро, съобщи ДПА.

Резултатът обаче остава под очакванията на анализаторите, които прогнозираха печалба от малко над 2 млрд. евро за периода юли–септември. По-високите разходи за покриване на потенциални кредитни загуби и увеличените оперативни разходи са ограничили растежа на печалбата.

Приходите на ING са нараснали с малко под 6% спрямо същия период на миналата година, достигайки 6,2 млрд. евро. Нетният лихвен доход се е увеличил с 15% до 4,3 млрд. евро. Приходите от такси и комисиони също бележат ръст, докато останалите приходи са намалели значително.

Банката е заделила 403 млн. евро за покриване на кредитни загуби – с близо 25% повече спрямо третото тримесечие на предходната година.

Планираното разпределение на средства към акционерите включва допълнителни дивиденти в размер на 250 млн. евро, както и обратно изкупуване на собствени акции.

Главният изпълнителен директор на ING Стивън ван Райсвайк заяви, че банката продължава да се движи в съответствие с годишните си цели, които бяха повишени през юли, пише БТА.

За 2026 г. финансовата институция запазва прогнозата си за общи приходи над 24,5 млрд. евро и възвръщаемост на материалния собствен капитал над 15%. През първите девет месеца на годината последният показател е достигнал 15,6%.