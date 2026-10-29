ЕК призова държавите от ЕС да използват оставащите 21,3 млрд. евро за отбрана

Европейската комисия призова държавите членки на ЕС да използват оставащите неизразходвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване, за да укрепят собствените си отбранителни способности и да подпомогнат Украйна.
ЕК ще информира държавите какви суми могат да получат въз основа на представените от тях планове. Това ще стане в срок до две седмици след получаването на всички заявления. Комисията също така настоява Украйна да бъде включена в съвместните европейски обществени поръчки в областта на отбраната.
Според ЕК средствата трябва да бъдат насочени приоритетно към системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, безпилотни летателни апарати, боеприпаси и ракети.
Миналата година ЕС предвиди бюджет от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в отбраната. Част от държавите обаче са поискали по-малки суми от първоначално планираните, пояснява Комисията.
Досега са одобрени споразумения за заеми с всички 19 държави членки, заявили участие в програмата, пише БТА. Европейската комисия е сключила необходимите споразумения с 16 от тях, а близо 13,5 млрд. евро са изплатени на 11 държави, поискали предварително финансиране.