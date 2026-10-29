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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23829458 www.24chasa.bg

ЕК призова държавите от ЕС да използват оставащите 21,3 млрд. евро за отбрана

Валентин Хаджиев
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Неизползвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване остават на разположение на ЕС. СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия призова държавите членки на ЕС да използват оставащите неизразходвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване, за да укрепят собствените си отбранителни способности и да подпомогнат Украйна.

ЕК ще информира държавите какви суми могат да получат въз основа на представените от тях планове. Това ще стане в срок до две седмици след получаването на всички заявления. Комисията също така настоява Украйна да бъде включена в съвместните европейски обществени поръчки в областта на отбраната.

Според ЕК средствата трябва да бъдат насочени приоритетно към системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, безпилотни летателни апарати, боеприпаси и ракети.

Миналата година ЕС предвиди бюджет от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в отбраната. Част от държавите обаче са поискали по-малки суми от първоначално планираните, пояснява Комисията.

Досега са одобрени споразумения за заеми с всички 19 държави членки, заявили участие в програмата, пише БТА. Европейската комисия е сключила необходимите споразумения с 16 от тях, а близо 13,5 млрд. евро са изплатени на 11 държави, поискали предварително финансиране.

Неизползвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване остават на разположение на ЕС. СНИМКА: Пиксабей

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