Турция поиска от България и ЕС облекчени шенгенски визи за шофьорите

Турция настоява за облекчаване на процедурите за издаване на шенгенски визи и за ускорена обработка на документите на професионалните шофьори на тежкотоварни автомобили. В тази връзка турски министри са провели телефонни разговори с представители на българското правителство и на Европейския съюз, съобщи Министерството на търговията на Турция.

Турският министър на търговията Юмер Болат е разговарял с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за ускоряване на преминаването през границата и решаване на проблемите на турските шофьори. По същите въпроси министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е провел отделни разговори с българския министър-председател Румен Радев и с министъра на външните работи. Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу също е представил исканията на Анкара пред българския си колега.

Паралелно с това турските власти водят разговори с представители на европейски институции, дипломати и посолства с цел облекчаване на визовите процедури за професионалните шофьори и ускоряване на обработката на заявленията им.

Вчера българското Министерство на външните работи предупреди за възможна блокада на граничните пунктове „Капъкуле – Капитан Андреево" и „Хамзабейли – Лесово" за тежкотоварни автомобили, напускащи Турция. Тази сутрин от Главна дирекция „Гранична полиция" съобщиха, че трафикът на граничните пунктове е нормален.

В съобщението на турското Министерство на търговията се посочва още, че Юмер Болат е провел конферентен разговор с представители на браншови организации от транспортния сектор. По време на него той е представил предприетите от Анкара действия за преодоляване на затрудненията, свързани с правилото, според което турските граждани могат да пребивават в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

По думите на Болат българските власти са заявили, че правилата се прилагат в съответствие със законодателството на Шенген и на национално равнище няма възможност за промяната им.

Турция е отправила искането си за облекчаване на визовия режим и към посланика на Делегацията на ЕС в страната. Междувременно Болат е призовал транспортните организации да спазват стриктно правилата за престой в Шенген и да планират внимателно пътуванията и разпределението на шофьорите, докато продължават дипломатическите усилия за намиране на решение.

Ограниченията за престой в Шенгенското пространство предизвикаха през последните месеци недоволство и сред превозвачи от Западните Балкани. В началото на годината представители на сектора дори блокираха гранични пунктове. Европейската комисия заяви тогава, че е запозната с проблемите, но правилата за престой в Шенген няма да бъдат променяни.