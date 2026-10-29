Държавата създава интрумент с ИИ, с който българските фирми лесно да кандидатстват за европейски средства

Новият стратегически подход е да свържем научните изследвания и иновациите с реалните нужди на частния сектор, гражданите и геополитическата обстановка, каза еврокомисарят по иновации Екатерина Захариева

Държавата създава инструмент с изкуствен интелект, който да помага на българските компании да кандидатстват за европейски средства. С него те ще могат бързо и лесно да попълват необходимите формуляри, да получат обратна връзка, а държавата няма да изисква документи, които самата тя издава.

Това каза министърът на иновациите Иван Василев по време на дискусия на тема „Иновациите и научните изследвания като двигател на европейската конкурентоспособност – приоритети на Европейската комисия и перспективи пред България в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка" с участието на Екатерина Захариева, еврокомисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите. Тя се проведе по време на съвместно заседание на комисиите по иновации и на европейските въпроси в парламента.

За да могат българските фирми да се възползват повече от европейските стредства, трябва да напътстваме страхотната екосистема, която имаме, да знаят във всеки момент какви инструменти има и на национално, и на европейско ниво. Трябва да осигурим достъп на излседователите и предприемачите достъп до инфраструктурата, а в момента тя е неразбираема и недостъпна за тях. Това работим да го променим. Държавата има суперкомпютър, следващата година ще имаме и фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, важно е обаче те да са достъпни за всички да ги ползват, каза още Василев.

Той приветства и Европейския акт за иновациите, по който ЕК работи в момента. Неговата цел е публичните възложители на обществени поръчки - държави и други публични институции, да работят повече с европейски компании. Държавата трябва да е първи клиент на технологичните компании, смята министърът.

За да растат компаниите, те трябва да намират клиенти. Публичните възложители влагат само 0,6% от обществените поръчки в иновации, спрямо това изоставаме изключително много от конкурентите ни като САЩ. Държавите трябва да купуват от нашите иновативни компании. Рзбираме, че процедурите са трудни - затова предложихме Европейския акт за иновациите, с който да насочим преференциите към европейски компании, обясни еврокомисар Захариева.

Освен това 60% от европейските иновативни компании се придобиват от корпорации извън ЕС. Сега работим с големите корпорации, за да създадем мрежа и те да поемат ангажимент да работят със стартиращи компании, да купуват от тях и да ги придобиват, каза още тя.

Няма как да бъдем независими, конкурентоспособни и сигурни, без да използваме капацитета си в науката и иновации, категорична беше Захариева.

Затова новият стратегически подход е да свържем научните изследвания и иновациите с реалните нужди на частния сектор, гражданите и геополитическата обстановка. Затова един от приоритетите е сигурност и отбрана. Затова вече част от "Хоризонт Европа" да се насочи към технологии с двойна употреба за първи път. Предложихме в следващия програмен период цялата "Хоризонт Европа" да е достъпна за такива технологии, подчерта Захариева.

Тя обърна внимание и на това, че върховите технологии и техиновациите изискват инвестиции, съизмерими с предизвикателствата, пред които средим. Затова са нужни не само публични инвестиции, и за такива от частния сектор. Затова създадохме ScaleUp Europe Fund, за да задържим компаниите в Европа. По него има инвестиция от 1 млрд. по "Хоризонт Европа" и почти 4 млрд. от частния сектор.

Този фонд ще финансира върхови компании от ЕС - най-добрите. Това е едно от основните притеснения за България, тъй като се очаква, че наши компании много трудно биха се класирали за финансиране от него заради по-малкия си мащаб. По този повод Захариева посъветва стартъпите да мислят глобално и да търсят решения, които са не само за регионалния пазар. Трябва да се свържат екосистемите, така стартиращи компании от всички региони ще могат да имат достъп.

На комисията бяха изказани притеснения и заради това, че и сега български компании рядко получават финансиране, или това се случва, ако са в консорциуми с такива от други европейски страни.

Много малко са българските компании, които подават заявления по "Хоризонт Европа", трябва да се пробва, обясни обаче Захариева. Все пак тя призна, че процедурите трябва да станат по-гъвкави и средствата да се предоставят по-бързо, по което комисията работи в момента. "В последните две години сме заложили в пъти повече процедури, които правим на сляпо - анонимно, но се оказва, че няма почти никаква разлика. Освен това оценяването се прави от външни оценители, не малко са и от България. Но средствата са малко, а има много проекти", допълни еврокомисарят. Ако искаме да бъдем амбициозни, няма как следващата "Хоризонт Европа" да е с по-нисък бюджет от сегашната, подчерта тя.

Тя припомни и, че Европейският фонд за конкурентоспособност сля отделни програми, за които се кандидатстваше директно в Брюксел, за да се улесни достъпа за малките компании и те да не се чудят за какви програми е подходящо да кандидатстват. Това е улеснение за българските фирми, макар да няма териториално разпределение на средствата.

Не трябва да подценяваме българския бизнес, имаме успехи в "Хоризонт Европа" - "Ендуросат", INSAIT и други компании, които успяват в изключително конкурентна среда да печелят европейски фондове.

Според Захариева най-важното нещо е Европа да завърши единния си пазар, в противен случай нямаме шанс да сме конкурентоспособни. Трябва да има бърз, лесен и евтин достъп до единния пазар за всички компании. Фрагментацията е основният ни проблем.