Иван Василев: Целим до 2030 г. България да е сред най-добрите места за развиване на бизнес

България си поставя за цел до 2030 г. да бъде сред най-добрите места в Европа за създаване и развитие на бизнеси с висока добавена стойност. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на информационен ден на Европейския съвет по иновации (EIC), който се провежда днес в София.

Във форума участват представители на стартъпи, бързо развиващи се компании (scale-ups), изследователи и инвеститори. Те се запознават с актуалните възможности за подкрепа по линия на EIC – най-голямата европейска програма за финансиране на иновации. В рамките на събитието беше представен целият път за подкрепа на иновациите – от Pathfinder през Accelerator до STEP, както и работата на екипите, които управляват програмите за разработване на технологии с висока добавена стойност, информираха от министерство на иновациите.

„В този момент високо над нас сателити, създадени само на няколко километра от мястото, където сме в момента, обикалят Земята. Те са проектирани от български инженери, произведени са в София и са продавани на клиенти по целия свят. А Европейският съвет за иновации помогна на компанията да извърви този път", заяви Василев.

По думите му Европа се намира на технологичен кръстопът. „Десетилетия наред бяхме много добри в регулирането на технологии, създадени от други. През следващото десетилетие успехът ще принадлежи на онези, които ги създават", подчерта министърът.

Той изтъкна, че най-силното предимство на България е талантът на нейните инженери, математици и изследователи, които създават технологии на световно ниво. Като примери за успешни български компании посочи EnduroSat и Dronamics, които са преминали през програмите на Европейския съвет за иновации и могат да споделят опита си. По думите му 16 български фирми вече участват в проекти на EIC, а амбицията е броят им да нарасне многократно.

Василев акцентира и върху значението на технологичния трансфер – превръщането на научните разработки в реални продукти и бизнеси. За тази цел се изгражда национална система за трансфер на технологии с централен хъб в София тех парк (СТП) и регионални офиси в цялата страна.

„Резултатите от научните изследвания трябва да се превръщат в патенти, лицензи и компании, създадени на базата на научни разработки. Научните публикации трябва да бъдат началото на този път, а не неговият край", обясни министърът.

Той посочи още, че Фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ ще осигури на изследователите и стартиращите компании изчислителна мощ на европейско ниво. София тех парк е част и от мрежата DIANA на НАТО, а новият Център за иновации в отбраната обединява академичните среди, индустрията и публичните институции около разработването на технологии с двойна употреба.

„Искаме българският успех да се превръща в инвестиция в следващото поколение български компании – чрез усилията на предприемачите и инвеститорите, които искат да изграждат бизнес в страната ни. Европейският съвет за иновации има огромно значение за това. Всяко решение на EIC за подкрепа на дадена фирма изпраща сигнал към пазара. България се нуждае от повече такива сигнали, а Европа – от повече компании с голям потенциал, които да се разрастват", заяви Василев.

В заключение той призова българските фирми да се възползват от възможностите, които EIC предоставя чрез различните си инструменти, и благодари на организаторите и присъстващите.

По-късно в рамките на събитието министър Василев и европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева участваха в дискусия за развитието на България като конкурентна среда за високотехнологичен бизнес. Те обсъдиха ключовата роля на стартиращите компании за икономиката.

По време на разговора беше подчертано, че предприемачите трябва да могат да кандидатстват по различните програми бързо, лесно и удобно, както и своевременно да получават отговор дали са одобрени за финансиране.

Друга поставена цел е бизнесът да има ясна информация за лабораториите и суперкомпютрите, които може да използва. Достъпът до тази инфраструктура трябва да бъде осигурен както за изследователите, така и за предприемачите.

Захариева и Василев обобщиха, че общата мисия е повече компании да бъдат създавани, да се развиват и да остават в Европа и България.