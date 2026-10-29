КНСБ: Инфлацията ще изпревари доходите, искаме 10% увеличение в бюджетния сектор

Инфлацията може да достигне до 9%, която няма да бъде компенсирано от планираното от 5% увеличение в бюджетния сектор. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров преди участието си в дискусионния форум на Клуба на председателите на синдикалните организации във филиали на мултинационални компании в България.

КНСБ иска 10% ръст на заплатите в бюджетния сектор, дори той да е поетапен през годината. Според синдиката заложеното 5-процентно увеличение е реално обедняване, защото инфлацията ще надхвърли планираното компенсиране на доходите, каза Пламен Димитров.

От КНСБ приемат за договорени 5-те процента ръст на доходите в бюджетния сектор, но ще настояват поне за още толкова, дори с цената на поетапно увеличение на няколко стъпки през следващата година, но с ясен разчет и ангажимент, постигнат още в рамките на бюджетната процедура за 2027 г.

"Искаме да се покрие инфлацията, която няма да е 5%, а ще бъде между 7 до 9%. Заради това искаме средногодишно 10-процентно увеличение на заплатите. Има подходи, ние сме готови да ги коментираме, така че или от 1-ви април, или от 1-ви юли, след като се прецени как и кои структури заслужават повече от други, да направим това, че хората да получат яснота - първа стъпка от 1-ви януари и втора стъпка - от април или юни", каза Димитров пред БНР.

При тази схема, от синдиката ще предложат и диференциран подход при увеличението на заплатите, който да се базира на функционалните анализи, направени при съкращенията в съответните ведомства, както и да отчита диспропорциите в заплащането за една и съща длъжност, ангажираността на работещите и дублираните щатни бройки в администрацията.

Пари за такова увеличение в бюджета има, смята Пламен Димитров:

"Тези две неща могат заедно да бъдат вплетени през първото полугодие, да бъдат заложени като ресурс в бюджета от 200-250 млн. евро - колкото са нужни. Ако отидем на режим полугодие за тези допълнителни процентни, ще бъде два пъти по-малко".