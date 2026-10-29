Румъния иска помощ от на Европа за модернизацията на реактор на АЕЦ „Черна вода“

Министърът на енергетиката на Румъния Думитру Кисалица поиска днес подкрепата на страните членки на европейския Алианс за ядрена енергия за модернизацията на първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в контекста на разследването на Европейската комисия за държавната помощ, която страната е планирала за проекта, съобщава телевизия Диджи 24.

Искането е било отправено в Люксембург в рамките на министерска среща на Алианса за ядрена енергия, обединяващ държавите от ЕС, които подкрепят развитието на ядрената енергетика. Европейските партньори бяха приканени да подкрепят проекта в рамките на 30-дневното обществено обсъждане, част от процедурата, в която Европейската комисия проверява дали предвиденото от румънската държава финансиране отговаря на правилата на ЕС за държавните помощи.

През април т.г. Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да установи дали държавната помощ, която Румъния възнамерява да осигури за модернизацията и удължаването на живота на първи блок на АЕЦ Черна вода, отговаря на европейските норми.

През януари Румъния информира Брюксел, че възнамерява да подкрепи модернизацията на първи блок и да удължи живота му с още 30 години при запазване на капацитета за производство на електроенергия от 706 мегавата. Стойността на проекта се изчислява на 3,2 млрд. евро, като планът включва безвъзмездна финансова помощ от 600 млн. евро и държавни гаранции за необходимите заеми.

Първи блок на централата е пуснат в експлоатация през 1996 г., а през 2027 г. реакторът ще достигне края на очаквания си експлоатационен срок, информира БТА.

В първоначалната си оценка ЕК посочи, че проектът е необходим, но повдигна въпроси за стойността и структурата на помощта, последиците за конкуренцията и финансовите рискове, поети от румънската държава. Разследването има за цел да установи дали предвидената държавна помощ не надхвърля необходимото за реализацията на инвестицията.

Единствената атомна централа на Румъния произвежда около една пета от електроенергията в страната с два реактора CANDU, канадско производство, които бяха пуснати в експлоатация съответно през 1996 г. и 2007 г. Първоначалните планове за централата са предвиждали четири реактора, в един момент е бил планиран и пети, но са завършени само първите два.

Реакторите бяха спрени през лятото заради ниския дебит на река Дунав и в момента централата не работи, което оказва натиск върху националната енергийна система.