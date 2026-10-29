Нов държавен сайт показва дупки на пътя, средна скорост, задръствания, затворени отсечки (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Платформата показва кои обходни маршрути са подходящи за камиони и кои за автомобили

Ще ползват данните от метеостанциите за анализиране на причините за катастрофите

Неравности на пътя, които са отбелязани с предупредителни знаци, метеорологична обстановка, средна скорост на движение, затворени за ремонт, катастрофи или публични събития на републикански пътища. Всичко това може да се следи в реално време в нов сайт, който Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) пусна късно вечерта в четвъртък на адрес https://traffic.api.bg.

“Възложихме изработването му преди три месеца. Той е за свободно ползване и по този начин

ще дадем по-добра предвидимост на водачите,

която би трябвало да спомогне за по-малко пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища”, заяви при представянето на платформата регионалният министър Иван Шишков.

Сайтът, който има десктоп и мобилна версия, обединява на едно място в реално време информация от различни източници.

На всеки 15 минути в него постъпват например данни от толкамерите за средната скорост, с която преминават превозните средства. Това дава възможност да се прецени

дали има затруднено движение, или голямо задръстване,

ако се сравни с максимално разрешената скорост на движение по този участък, която също се изобразява на картата. Информацията в платформата може да се селектира според това какъв е типът превозно средство, което интересува потребителя. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Системата обхваща и данните, които ситуационният център на АПИ следи денонощно. Това са всички ограничения на движението, които досега се публикуваха само като текст, а върху интерактивната карта те са нанесени на реалните им места.

Върху самата карта може да се изобразяват различни слоеве, например за ограниченията за леките коли и за тези на превозните средства над 3,5 тона, които по принцип са различни.

За разлика от приложения като wase и google map, които също показват затворените пътища, сайтът на АПИ

ще информира и за сроковете, в които трябва да приключи ограничението

При затваряне на пътни участъци за ремонти или заради катастрофи софтуерът е направен така, че да показва възможните обходни пътища отделно за леките коли и камионите.

Върху картата може да се видят и данните от над 80-те метеостанции, които са разположени по пътищата из цяла България. Те показват температурата на въздуха и настилката, влажността, дали има дъжд, или снеговалеж и още няколко показателя. “Намерението ни е в бъдеще тези и други данни за обстановката по пътищата да се използват за анализиране на причините за произшествия”, каза директорът на дирекция “Информационни технологии и системи” в АПИ Иван Михайлов.

Интерактивната карта позволява при мащабирането да се видят всички републикански пътища в страната, включително и тези от четвърти клас, както и неасфалтираните шосета. Предупредителните знаци върху тях също са изобразени и при отваряне водачът може да бъде предупреден за неравности, които са сигнализирани с пътни знаци.

На всеки две минути системата ще обменя информация с google,

който е собственик едновременно на wase и на google map. Така предупреждения за лошо време, предмет на пътя, катастрофа или някаква друга опасност ще бъдат изобразени и върху картата на АПИ.

Разликата на практика е само в това, че информацията в тези приложения постъпва от техните потребители, докато в сайта на АПИ става дума за официална информация или от камерите, или от ръчно въведени от оператор данни, които предварително са съгласувани с Пътна полиция и други органи, обясни Михайлов.

Няма как върху картата на АПИ например да има предупреждения за близост до полицейски патрул или до мобилна камера за засичане на скорост. Данните върху картата са напълно безплатни и за свободно ползване, дори е предвидено сайтове, които желаят, да получават достъп и да изобразяват картата, обясниха от АПИ.

Освен това той има и английска версия,

тъй като подробностите за ремонтите и ограниченията за движението по всеки конкретен участък съществуват и като текст.

Отскоро отново работи след кратко прекъсване и интерактивната карта, създадена още в края на кабинета “Желязков”, която показва договорите, по които се изграждат и ремонтират пътищата.

Тя дава информация за всички задания, издадени от пътната агенция на конкретната фирма, която поддържа пътя, като са включени единичните цени и дейностите, както и сроковете, в които да бъдат завършени.

Картата позволява и обобщаване на информацията за платените суми, като последните, въведени до момента, се отнасят до август 2026 г.