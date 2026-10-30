Автоексперт: По-добре е нова по-евтина гума, отколкото износени от по-висок клас

По-добре е нова по-евтина гума, отколкото износени от по-висок клас.

Това каза автомобилният експерт Румен Дунев на прага на зимния сезон. От 1 ноември шофьорите трябва да сменят гумите си, като по закон дълбочината на грайфера им трябва да е над 4 мм. Румен Дунев, автоексперт Кадър: БНТ

Въпреки, че в закона не е упоменато, че гумата трябва да е зимна, Дунев предупреди, че летни гуми с грайфер над 4 мм нямат достатъчно добро сцепление на пътя през зимата.

"Всесезонните гуми са един добър компромис, който спестява на водачите една-две смени годишно, но нямат същото сцепление зимата. При тях спирачният път е понякога с 15-20 метра по-дълъг, а 1-2 метра са ключови в зимни условия", обясни той пред БНТ.

Той съветва и да се провери антифриза на колата, който се сменя на 2 или 4 години в зависимост от вида му.

"Когато вали сняг, трябва да се почисти добре автомобила, защото безопасният шофьор трябва да има добра видимост", каза още Дунев.

"Преди дълъг път на първо място е хубаво да се провери осветителната уредба на автомобила. По този начин останалите участници в движението ще ни забелязват по-добре. Когато се ходи по труднопроходими пътища е хубаво да се ползват така наречените текстилни вериги. Те осигуряват по-добра проходимост, особено при спускане надолу", съветва още автоекспертът.