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Курсът на еврото се понижи спрямо другите водещи световни валути

Виктория Костова
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Курсът на еврото се понижи днес спрямо другите водещи световни валути

Курсът на еврото се понижи днес спрямо другите водещи световни валути.

Спрямо долара еврото поевтиня с 0,6 на сто до 1,1186 д., след като ЕЦБ определи референтен курс от 1,1130 долара.

Спрямо японската йена единната валута е надолу с 0,10 на сто до 176,260 йени, спрямо британската лира - с 0,17 на сто до 0,8346 бр. лири за едно евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,05 на сто до 0,9200 шв.франка, пише БТА.

Вчера Европейската централна банка очаквано остави без промяна водещата си лихва, а президентът й Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли предсрочно от поста на 7 февруари догодина. 

Курсът на еврото се понижи днес спрямо другите водещи световни валути

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