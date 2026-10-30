12% от тока в Европа за последните 24 часа е от вятърна енергия

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12% от електричеството в Европа за последното денонощие е осигурено от вятърна енергия.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,5% от общото количество електроенергия (903 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,5 процента (39 гигаватчаса) от нея. Това сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (60,6 процента), Швеция (46,9 на сто) и Хърватия (42,8 процента). В България делът е 5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (166 гигаватчаса), Франция (104,3 гигаватчаса) и Германия (101,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 5 гигаватчаса.