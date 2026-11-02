Mercedes залага на манганови батерии с 30% повече пробег

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Mercedes реши да пробва модерни манганови батерии. Без кобалт те би трябвало да предлагат до 30 процента по-голям пробег от LFP.

Германският производител търси батерия, която да съчетава ниската цена на LFP с по-високата енергийна плътност на NMC клетките.

Разработването на батерии за електрически превозни средства не е задължително да се ограничава до все по-скъпи материали и нови дизайни. Mercedes-Benz вече представи подробности за две технологии, използващи по-висок дял манган. Те целят да намалят разходите и зависимостта от никел и кобалт, като същевременно предлагат достатъчно висока енергийна плътност.

Най-интересното е обещанието за до тридесет процента по-дълъг пробег в сравнение с широко разпространените днес литиево-железно-фосфатни (LFP) батерии. Според Mercedes това може да се постигне чрез клетки с LNMO химия (литиево-никел-манганов оксид, литий, никел и манганов оксид) със сравнимо тегло и пространство, необходимо за монтажа им. Това обаче все още е потенциал за развитие, а не параметрите на завършена серийна батерия.

Mercedes работи с две свързани технологии. Първата комбинира литиево-манганов оксид (LMO) с литиево-никелов манганов кобалтов оксид (NMC). По-високият дял на относително евтин манган позволява намаляване на количеството на по-скъпите никел и кобалт, без да се налага значителен компромис с изискванията за енергийна плътност.

Автомобилният производител вижда тази комбинация като преходна стъпка към следващото поколение манганови катоди, а именно литиево-никелови манганови оксиди (LNMO), които са напълно без кобалт и изискват значително по-малко никел от настоящите NMC клетки.

Следователно разликата между двете решения е значителна. Докато комбинацията LMO/NMC съдържа както кобалт, така и никел, LNMO би трябвало напълно да елиминира кобалта. Именно на тази последна технология Mercedes отдава обещаното увеличение на пробега.