Атаките на дроновете в Черно море не се отразявали на ранните записвания на туристи за лятото

Страната ни е дестинация на четири сезона, която е сигурна и спокойна. У нас няма протести както във Франция, в Италия, в Испания, каза туристическият министър

България остава сигурна и спокойна дестинация. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров при откриването на 19-ия Черноморски туристически форум.

Засега събитията в Черно море не се отразяват на ранните записвания за лято 2027, които все още са в много нисък стадий, обясни Димитров. И призова всички от сектора да продължат да представят страната ни като дестинация на четири сезона, която е сигурна и спокойна, че у нас няма протести както във Франция, в Италия, в Испания. Нека не търсим проблем там, където няма такъв, подчерта Димитров.

Записванията на зимния сезон вървели добре и хотелиерите са спокойни. Той допълни, че ще участва в световната борса World Travel Market в Лондон, където му предстоят срещи с най-големите туроператори и авиопревозвачи.

Продължаваме политиката по привличане на все по-голям интерес към България и преговаряме без посредници с най-големите компании, изтъкна Димитров, цитират от БТА.

Неговите очаквания са в Лондон да бъдат финализирани и разговорите за провеждане на маратон на TUI във Варна. По думите на министъра брандираните маратони са много добро начинание, а плановете са състезанието в крайморския град да бъде в средата на май 2027 г. По традиция през този месец се провежда маратон във Варна и ако Общината прегърне идеята, той ще бъде брандиран, каза още Димитров. Очаква, че ако това се случи, броят на участниците в лекоатлетическото състезание ще се увеличи рязко и може да надхвърли 10 000 души, тъй като TUI ще се ангажира и с продажбата на билети за събитието. Ако състезателите са толкова много, гостите ще бъдат в пъти повече, тъй като никой няма да пристигне сам, допълни министърът.