За първи път в историята всички финалисти за кола на годината в Европа са електрически!

Изборът "Автомобил на годината в Европа" е най-престижната награда в автомобилната индустрия. Организацията обяви седемте финалисти за 2027 г. Те бяха избрани от списък с повече от 40 нови модела. За първи път в историята всички претенденти са електрически автомобили. И сред тях има много достъпни модели. Победителят ще бъде обявен на изложението в Брюксел през януари.

Mercedes CLA може да се нарича "Автомобил на годината в Европа" до 8 януари. Моделът на германците прекъсна печелившата серия на Renault, който спечели два поредни пъти със Scénic и Renault 5 - нещо, което се беше случвало само веднъж преди това, откакто класацията тръгна през 1964 г.

Автомобилът на годината 2027 ще бъде избран от международно жури от специализирани журналисти от 23 държави.

Едно е сигурно: електрическият автомобил ще спечели. И не е нужно да е скъп. Достъпните електрически автомобили все още са рядкост, но получават забележително внимание от журито. В тази категория попадат пет финалисти: Renault Twingo, Kia EV2, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3 и Volkswagen ID.Polo. Трябва да се знае, че Raval и ID.Polo използват една и съща платформа.

Има и двама големи и скъпи електрически SUV модела BMW iX3 и Volvo EX60.

Китайските автомобилни марки отново отсъстват от финалната седмица. Имаше ги в първоначалния списък с кандидати. Changan, GAC, Polestar, Xpeng, BYD, MG и Leapmotor обаче не успяха да преминат напред.

Победителят ще бъде обявен на 8 януари 2027 г. на откриването на автомобилното изложение в Брюксел.