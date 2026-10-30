Технологичните акции повлякоха борсите в Токио и Сеул след срива на „Алфабет"

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Водещите азиатски фондови пазари се движат разнопосочно днес, като технологичният сектор в Япония и Южна Корея понесе загуби след резкия спад на акциите на „Алфабет" на Уолстрийт. Опасенията за възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект и поскъпващият петрол намалиха готовността на инвеститорите да поемат риск, съобщиха АП и Дау Джоунс, цитирани от БТА.

В Токио Nikkei 225 завърши с понижение от 2,1 на сто, а по-широкият Topix отстъпи с 1 на сто. Акциите на „СофтБанк Груп" загубиха 6 на сто. При производителите в сектора на полупроводниците „Адвантест", „Лазертек" и „Киоксия" отчетоха спадове съответно от 5,9, 8,8 и 7,1 на сто.

Японската централна банка запази основната си лихва на равнище от 1,25 на сто. Решението бе очаквано след увеличението през септември, но институцията повиши прогнозата си за инфлацията през текущата финансова година.

Според пазарни наблюдатели огласените днес данни за потребителските цени в района на Токио подкрепят очакванията за ново повишение на лихвата през декември. Същевременно промишленото производство в страната през септември е нараснало повече от прогнозираното.

В Сеул Kospi приключи със загуба от 3,5 на сто до 5730,74 пункта. Книжата на „Ес Кей Хайникс" поевтиняха със 7,1 на сто, а тези на „Самсунг Електроникс" — с 3 на сто.

В Хонконг Hang Seng се повишаваше с 1,5 на сто до 23 311,84 пункта в късната търговия. Акциите на „Чайна Петролеум енд Кемикъл", известна като „Синопек", поскъпнаха с 5 на сто след публикуването на финансовите ѝ резултати. „Сяоми" прибави 3,3 на сто, а „Мейтуан" — 3,9 на сто. В континентален Китай Shanghai Composite затвори със спад от 1,4 на сто до 3599,02 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 нарасна с 0,2 на сто до 8908,10 пункта. Отчетът на веригата супермаркети „Коулс" бе последван от поевтиняване на акциите ѝ със 7,7 на сто, докато конкурентът „Улуъртс" поскъпна с 1,9 на сто.

Минната компания „Рио Тинто" загуби 2,9 на сто от борсовата си стойност, след като спря подземния добив в медната мина „Ою Толгой" заради сеизмично събитие.

Пониженията в част от Азия последваха загубите на основните американски индекси в четвъртък. Акциите от клас А на „Алфабет", компанията майка на „Гугъл", се сринаха с 12,6 на сто. Това е най-слабото им дневно представяне от излизането на компанията на борсата преди повече от две десетилетия.

Финансовите ѝ резултати засилиха съмненията за рентабилността на търсенията с изкуствен интелект и за устойчивостта на мащабните инвестиции в технологията.

S&P 500 прекъсна серия от три сесии на растеж, като загуби 23,59 пункта, или 0,3 на сто, до 7720,39 пункта. Dow Jones отстъпи със 132,54 пункта, или 0,3 на сто, до 52 342,56 пункта. Nasdaq Composite се понижи с 365,13 пункта, или 1,4 на сто, до 26 184,72 пункта.

Доходността по десетгодишните американски държавни облигации се понижи до 4,94 на сто от 5,05 на сто в края на сряда.

Петролът продължи да поскъпва заради опасенията от ескалация на конфликта с Иран. Американският лек суров петрол прибави 1,15 на сто до 103,17 долара за барел, а Брент се повиши с 1,05 на сто до 116,09 долара за барел.

На валутния пазар доларът се разменяше за 157,67 йени спрямо 157,65 йени по-рано. Еврото поскъпна до 1,1186 долара от 1,1181 долара.