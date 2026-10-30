Европейските борси с лек спад заради опасения за инвестициите в изкуствен интелект

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Европейските фондови пазари отчитат лек спад в днешната търговия под натиска на технологичните акции. Подновените съмнения за възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект ограничават оптимизма на инвеститорите, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Силните корпоративни отчети обаче продължават да подкрепят общоевропейския индекс, който остава на път да завърши месеца с повишение.

Към 11:00 ч. българско време STOXX 600 се понижава с 0,16 на сто до 648,08 пункта, но запазва перспективата за седмичен и месечен ръст.

Парижкият CAC 40 е почти без промяна на равнище от 7974 пункта. Във Франкфурт DAX отстъпва с 0,3 на сто до 25 973,3 пункта, докато лондонският FTSE 100 се повишава с 0,34 на сто до 10 758,2 пункта. В Милано FTSE MIB губи 1 на сто до 49 500,3 пункта, а испанският IBEX 35 се понижава с 0,71 на сто до 18 728,6 пункта.

Технологичният сектор води загубите, като индексът SX8P спада с 2 на сто. Отчетите на „Амазон" и „Интел" отново поставиха във фокуса на инвеститорите въпроса дали мащабните разходи за изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост.

През месеца върху пазарните нагласи натежа и политическата несигурност във Франция на фона на напрежението заради поскъпването на живота и високия държавен дълг.

Същевременно добрите финансови резултати на Ей Ес Ем Ел, „Шел" и „Еърбъс" засилиха доверието в европейските компании и подкрепиха настроенията на борсите.

Акциите на Би Пи поскъпват с 1,1 на сто, след като петролната компания отчете нетна печалба за третото тримесечие над очакванията. Германският производител на спортни стоки „Пума" прибавя 4 на сто след публикуването на тримесечния си отчет.

Книжата на „Байър" се повишават с 4,1 на сто. Вчера компанията спечели дело по искове на три жени, според които хербицидът „Раундъп" е причинил раковите им заболявания.

Инвеститорите очакват и предварителните данни за брутния вътрешен продукт на еврозоната през третото тримесечие, чието публикуване предстои по-късно днес.