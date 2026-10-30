Акция „Зима" започва на 1 ноември с проверки на превозните средства

Акция „Зима" започва на 1 ноември с цел подобряване на пътната безопасност и ограничаване на катастрофите. Това съобщи на пресконференция комисар Сергей Алексов, заместник-началник на „Пътна полиция" в Главна дирекция „Национална полиция".
Кампанията ще премине през три етапа, всеки с продължителност от десет дни. Първият ще бъде от 1 до 10 ноември и ще бъде насочен към безопасността на превозните средства.
„Ще проверяваме как са подготвени за зимния сезон", обясни комисар Алексов, цитиран от БТА.
Акцията се провежда ежегодно през ноември и обхваща безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци.