Министър Абровски: За бъдещите земеделски плащания ще се изискват усилия

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Подпомагането на земеделците по бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще се промени съществено, предупреди министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти.

Той съобщи, че на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Люксембург в понеделник е постигнат частичен общ подход по новата ОСП.

Според Абровски Европа не желае да продължават плащанията, които производителите са свикнали да получават само защото са земеделци. Занапред подпомагането ще изисква усилия, подчерта министърът.

Той призова българските стопани да бъдат активни, да отчитат всяка фактура, приход, разход и загуба и да не подценяват попълването на статистическите анкетни карти.

По темата за шарката по дребните преживни животни Абровски апелира животновъдите да не превозват агнета, овце и кози от други държави членки без необходимите документи.

Изготвеният ваксинационен план се очаква да бъде одобрен днес или през следващата седмица. Министърът, цитиран от БТА, обясни, че след влизането му в сила и съгласуването на данните по него, ако бъде установена необходимост от ваксинация, тя ще започне автоматично.