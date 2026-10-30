Шишков: Проектираме 1300 км пътища през 2027 г.

Около 1300 километра пътни трасета ще бъдат проектирани през 2027 г., съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. От тях 770 километра са стратегически участъци, за които проектирането и одобряването на подробните устройствени планове трябва да приключат в рамките на годината.

Според министъра един от основните проблеми през годините е липсата на цялостно проектиране на магистрали и скоростни пътища. За големите трасета целта е документацията да достигне етап, позволяващ търсене на публично-частно партньорство. За други обекти ще се търсят европейски средства по TEN-T мрежата или държавно финансиране.

Шишков не посочи конкретен бюджет за пътните проекти, като уточни, че сумите ще бъдат представени от финансовия министър. Той подчерта, че проектирането изисква значително по-малко средства от строителството, а за големите магистрални направления ще се разчита на концесионери или европейско финансиране.

През 2027 г. могат да приключат обекти с напреднало строителство, сред които скоростният път Мездра – Ботевград и нулевият лот и лот 2 по направлението Видин – Монтана.

По магистрала „Хемус" обаче догодина няма да бъде завършен нито един нов участък. Причините са голямото изоставане на лот 2 и спрените дейности по лотове 4, 5 и 6, където се преработват планове и предстои решаване на правни казуси.

Сред стратегическите направления Шишков открои магистрала Русе – Маказа с дължина 152 км. В момента се строи само участъкът Русе – Бяла с обхода на Бяла. За 58 км, които са в начален стадий, целта е одобряване на ПУП и търсене на концесионер. За останалите 94 км Агенция „Пътна инфраструктура" подготвя задание за идеен проект, ПУП и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Министърът определи връзката север – юг между Румъния и Гърция като изключително важна.

За скоростния път Монтана – София с тунел под Петрохан, дълъг около 100 км, се провеждат процедури по ОВОС и избор на трасе. Предвижда се подготовка на ПУП и отчужденията, за да може да бъде потърсен концесионер. Направлението е ключово за пряката връзка между Видин, София и Кулата, посочи Шишков, цитиран от БТА.

Общият проект за магистрала „Черно море" ще обхваща 275 км. Участъкът Бургас – Варна, дълъг 116 км, е на етап екологични процедури и избор на трасе. Той трябва да бъде обединен с направленията Варна – Дуранкулак от 90 км и Бургас – Малко Търново от 69 км с цел цялостно концесиониране.

По АМ „Рила" се проектира участък от 107 км. За отсечката Дупница – Гюешево с дължина 67 км се работи по одобряването на ПУП за осигуряване на важния европейски коридор.

Ускорено се подготвят проектите и процедурите за скоростния път Враца – Монтана от 44 км и обхода на Враца от 15 км, за които ще се търсят средства по TEN-T мрежата. Планирани са и скоростни връзки Русе – Шумен, Пловдив – Смолян – към граничния пункт, както и четирилентови пътища към Лесово от магистралите „Тракия" и „Марица".

Приоритет остават околовръстните пътища на София и Пловдив. За шесткилометровия участък от Софийския околовръстен път към бъдещата детска болница има готов ПУП, отчуждителните процедури се финализират, а АПИ подготвя задание за инженеринг. Целта е строителството да започне догодина.

При Пловдив има напредък към строителство на участъка от около 2,66 км към АМ „Тракия". За Южната дъга обаче липсват процедури по ОВОС и се работи за наваксване на изоставането.

Друг основен фокус през 2027 г. ще бъде ВиК инфраструктурата. Предвидени са 40 обекта за проектиране и строителство в страната, насочени към проблемите с водоснабдяването и качеството на питейната вода.

Около 47 млн. евро се очаква да бъдат отделени за предпроектни и прединвестиционни проучвания и проектиране на довеждащи водопроводи и нови съоръжения, съобщи заместник-министър арх. Павлета Пеловска. Шишков уточни, че тези обекти са извън Приложение 3. Общините с договори и подписани споразумения за подмяна на ВиК инфраструктурата ще получат средствата си по общинската програма.