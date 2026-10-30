Хакването на крипто борсата Binance, което доведе до кражба на приблизително 6,36 милиарда долара (вероятно най-голямата кражба на криптовалута в историята), е свързано със севернокорейската хакерска група TraderTraitor. Свързаната с нея мрежа Lazarus Group е използвала руска интернет инфраструктура за кибератаки и прикриване, твърди интернет платформата "Агентство".

Атаката срещу Binance се е случила на 29 октомври около 23,05 ч. московско време. Експертите смятат, че подготовката за атаката е започнала поне 36 часа преди кражбата. Според предварителните доклади хакерите може да са влезли през лаптопа на един от инженерите на борсата.

Главният директор по информационната сигурност на Check Point Джаянт Дейв, заяви, че загубите на Binance представляват „най-голямата кражба на криптовалута в историята".

Binance вече обяви, че ще възстанови всички загуби. Някои от откраднатите активи бяха замразени: Tether блокира криптовалута на стойност 1,6 милиарда долара, а Circle - над 800 милиона долара.

Според Би Би Си, позовавайки се на аналитичните компании TRM Labs и Chainalysis, атаката вероятно е извършена от севернокорейската хакерска група TraderTraitor.

Според американските власти TraderTraitor е свързан с Lazarus Group, голяма мрежа от севернокорейски хакерски звена, действащи под контрола на Главното разузнавателно управление на КНДР. ФБР смята, че TraderTraitor е Lazarus Group, известна още като APT38.

Доклад на експертната група на Съвета за сигурност на ООН от март 2024 г. посочва, че Lazarus Group е „силно активна в Руската федерация" и поддържа достъп до руски системи. През януари 2025 г. изследователи на SecurityScorecard откриха, че по време на една от операциите си групата е пренасочвала трафика през прокси сървъри в руското село Хасан, разположено на границата със Северна Корея. „Русия изигра ключова роля в прикриването на следите от дейността на Lazarus Group", заявяват авторите на изследването.

Според аналитичната компания Chainalysis, Lazarus поддържа връзки с руската борса за криптовалути Garantex.

През ноември 2025 г. фирмата за киберсигурност Gen Digital съобщи, че Lazarus може да е споделяла инфраструктура с групата Gamaredon, традиционно свързвана с Русия.

Руска инфраструктура е била използвана и от други севернокорейски хакери. Американските власти изчисляват, че приходите от кражба на криптовалута помагат на Северна Корея да финансира „незаконни оръжия за масово унищожение и програми за балистични ракети". През декември 2024 г. ФБР съобщи, че хакери, свързани с TraderTraitor, са замесени в кражбата на 308 милиона долара в криптовалута от японската компания DMM Bitcoin.

През февруари 2025 г. групата беше свързана с хакването на борсата Bybit, което доведе до кражба на приблизително 1,5 милиарда долара.

Самата Binance има сложна история с руските власти. През април 2022 г. Ройтерс публикува разследване, в което се твърди, че Глеб Костарев, представителят на борсата в Източна Европа и Русия, се е съгласил да предаде потребителски данни на Rosfinmonitoring.

Руските власти се опитаха да проследят даренията на криптовалута за поддръжниците на Алексей Навални. Binance отрече тези твърдения. През август 2026 г. беше разкрито, че Binance е предала на руски следователи данните и историята на транзакциите на ИТ специалиста Юрий Беленкий, който е дарил пари на украински военни благотворителни организации. През октомври 2026 г. Беленкий е осъден на 13 години затвор за „финансиране на тероризъм".

След началото на войната Binance също се озова в центъра на спорове относно спазването на санкциите. През април 2022 г. борсата ограничи услугите си до руски потребители с активи над 10 000 евро. Сред блокираните бяха сметките на Елизавета Пескова, предполагаемата доведена дъщеря на руския външен министър Полина Ковалева, и Кирил - син на собственика на телевизионния канал „Царьград" Константин Малофеев, който е свързан с България.

Константин Малофеев

Според българските прокурори бившият депутат от БСП Николай Малинов е шпионирал за организации, представлявани от Малофеев, за да преобърне ориентацията на България от прозападна към проруска. Малинов е смятал, че тази цел ще бъде постижима, ако Русия придобие "доходоносни отрасли от икономиката на България". Конкретно Малофеев се споменава във връзка с придобиването на активи на Цветан Василев и във връзка с "овладяване на български медии".