Дигитална връзка между Европа и Азия ще достигне България през 2027 г.

Международен проект за пренос на данни ще осигури дигитална свързаност между Европа и Азия през Черно море до България през 2027 г. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на форума „ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации" в Международния конгресен център в Бургас.

Предвиденото трасе ще преминава през Казахстан, Азербайджан и Черно море и ще достига до София. Според министъра инфраструктурата ще разкрие нови възможности за региона, тъй като данните движат икономиката на знанието и дейностите с висока добавена стойност.

Василев подчерта, че наред с туризма и търговията черноморските държави трябва да развиват и свързаността помежду си. Той обърна внимание и на необходимостта научните разработки да се прилагат на практика, вместо да остават само публикации. Като работещ модел посочи сътрудничеството между общините, научните институти и предприемачите.

Публичните институции трябва да насърчават иновациите и да бъдат техен първи клиент, заяви министърът, цитиран от БТА.

По думите му ведомството работи за създаването на ясни и достъпни правила за технологичен трансфер. Целта е учените и изследователите да бъдат стимулирани да превръщат разработките си в пазарни продукти и услуги, решаващи конкретни проблеми.