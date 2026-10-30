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Токът за бизнеса поевтинява със 7,06% за 31 октомври

Ненко Станев
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Бизнесът утре ще плаща 7% по-евтин ток. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Средната цена на електроенергията за доставка утре, 31 октомври, е 280,88 евро за мегаватчас без ДДС. Това показват резултатите от търговията в сегмента „Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), съобщи БТА.

Цената е със 7,06% по-ниска спрямо тази за днешния ден, която беше 302,20 евро за мегаватчас.

Пиковата енергия за часовете от 09:00 до 20:00 е изтъргувана при средна цена от 295,04 евро за мегаватчас. За извънпиковите часове — от 01:00 до 08:00 и от 21:00 до 24:00 — средната стойност е 266,72 евро за мегаватчас.

Общият продаден обем е 98 490,70 мегаватчаса.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена към момента е 318,46 евро за мегаватчас без ДДС за 60-минутните продукти. При 15-минутните продукти тя е 313,66 евро за мегаватчас без ДДС.

Понижението идва на фона на тревоги сред предприятията за високите разходи за електроенергия. На 29 октомври браншови организации настоха за спешни промени в механизма за компенсиране на небитовите потребители.

Бизнесът утре ще плаща 7% по-евтин ток.

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