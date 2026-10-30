Превоз на зърно с влакове - търсят възможности за увеличаването му до над 2,3 млн. т на година

Държавата търси възможности за увеличаване на превоза на зърно с железопътен транспорт, като потенциалните обеми надхвърлят 2,3 млн. тона годишно. Това стана ясно по време на среща между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на търговците на зърно. В срещата участва и представител на „БДЖ – Товарни превози", съобщават от министерството на транспорта.

Обсъдени са били конкретни възможности за използване на железопътния транспорт при превоза на зърно както в краткосрочен план, така и чрез инвестиции в по-дългосрочна перспектива.

Като непосредствена мярка ще бъде направен преглед на железопътните гари, които разполагат с възможности за товарене и разтоварване на зърно. Информацията ще бъде предоставена на производителите и търговците, за да могат те да планират по-ефективно транспортните си операции. Ще бъде проучена и възможността за възстановяване на дейността на някои малки товарни гари, които в момента не се използват.

В по-дългосрочен план се предвижда развитието на интермодални терминали, чрез които товарите могат да бъдат прехвърляни от автомобилен на железопътен транспорт. Това ще създаде допълнителни възможности за комбиниране на двата вида транспорт и за по-ефективно придвижване на големи количества зърно.

„До този момент държавата не е инвестирала достатъчно в развитието на гарите като логистични структури. Създаването на интермодални възможности може да бъде от полза както за държавните железници, така и за зърнопроизводителите – „Товарни превози" да има повече поръчки, а производителите да разполагат с допълнителни възможности за реализация на своята продукция", заяви министър Георги Пеев.

Министър Пламен Абровски предложи работата да започне с конкретно идентифициране на наличните количества зърно по региони, като първоначално бъдат обхванати областите Видин, Враца, Монтана и Плевен, съжобщават от министерството на земеделието.

На тази база ще бъдат определени възможните направления за превоз, необходимите обеми, сроковете за транспортиране и ресурсът, с който разполагат железопътните оператори. „Важно е да тръгнем от конкретните региони и реалните количества зърно, които трябва да бъдат придвижени. Трябва да знаем какви обеми са налични, накъде трябва да бъдат транспортирани и в какви срокове, за да можем да организираме необходимия ресурс и да намерим работещи решения", подчерта министър Абровски.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изрази готовност да предоставят информация за наличните гари, техническите възможности и капацитета за превоз в съответните региони. Той посочи, че за оптималното планиране на железопътните превози е необходимо да бъдат предоставени конкретни заявки от страна на бизнеса за очакваните количества и времевите рамки за транспортирането им. „На базата на тези данни ще могат да бъдат направени необходимите разчети, да се прецени възможността за пренасочване на ресурси и да се търсят условия за постигане на по-конкурентни транспортни цени", обясни министър Пеев.

В рамките на срещата бяха обсъдени и актуалните условия за корабоплаване в Черно море. Министър Георги Пеев информира, че към момента няма промяна в оперативната обстановка на пристанищата във Варна и Бургас, като корабният трафик през българските морски пространства е засилен. Той уточни, че регистрираните инциденти са извън териториалното море на страната.