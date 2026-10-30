Печалбата на банките у нас е нараснала с 12,3% на годишна база. Тя е достигнала до 1,6 млрд. евро към края на септември, сочат данните на БНБ.

Тя се увеличава със 177 млн. евро до 1,6 млрд. евро към края на месец септември тази година, сочат данните на Българската народна банка.

През третото тримесечие на 2026 г. активите на банковата система нарастват с 3,4 млрд. евро (2,8 на сто) и в края на септември достигат 124,4 млрд. евро. Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 263,1 процента (261,2 процента в края на юни), при минимално регулаторно изискване от 100 процента.

Брутните кредити и аванси се увеличават със 733 млн. евро (0,9 на сто) през тримесечието и достигат 83,8 млрд. евро в края на септември. На тримесечна база брутният кредитен портфейл на банките нараства с 2,2 млрд. евро (3,1 на сто) до 72,5 млрд. евро. Основен принос има растежът на кредитите за домакинства - с 1,7 млрд. евро, или с 5,1 на сто (в това число с 1,1 млрд. евро кредитите, обезпечени с жилищен недвижим имот). Увеличават се също кредитите за нефинансови предприятия – с 684 млн. евро (2,2 на сто) и за други финансови предприятия - с 207 млн. евро (3,9 на сто), докато тези за сектор Държавно управление намаляват (с 401 млн. евро, 35,2 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 2,2 млрд. евро и спрямо края на юни намаляват с 28 млн. евро (1,3 на сто). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси се понижава до 2,59 процента (2,65 процента в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 1 млрд. евро, с 9 млн. евро (0,9 на сто) по-малко спрямо 30 юни. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите в края на периода е 1,24 процента (1,26 процента в края на юни).

Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2026 г. нарастват с 2,3 млрд. евро (2,3 на сто) и в края на септември достигат 103,6 млрд. евро. Водещ принос имат депозитите на нефинансови предприятия - с растеж от 1,4 млрд. евро (5,3 на сто). Увеличават се също депозитите на домакинства (с 851 млн. евро, 1,5 на сто) и на кредитни институции (с 333 млн. евро, 3,3 на сто). Намаление е отчетено при депозитите на сектор Държавно управление - със 192 млн. евро (7,8 на сто) и на други финансови предприятия - със 102 млн. евро (3,9 на сто), съобщава БТА.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 382 млн. евро, като нарастват със 134 млн. евро (54 на сто) спрямо начислените към 30 септември 2025 година.