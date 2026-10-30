Пулев: 170 млн. евро ще подкрепят общински и инфраструктурни проекти в Южна България

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Вицепремиерът Александър Пулев обяви програма с ресурс от 170 млн. евро за подкрепа на бизнеса и общинските проекти в Южна България. Това стана по време на посещението му в Гоце Делчев, където той се срещна с кмета Владимир Москов и представители на местния бизнес.

Програмата е по линия на Фонд на фондовете и предвижда близо 120 млн. евро публично финансиране, като се очаква да привлече още 50 млн. евро частен капитал, информираха от икономическото министерство.

„За Гоце Делчев и общините в Южна България има реален финансов ресурс по новата програма. Тя е насочена към общински проекти за всякакъв вид инфраструктура – от туризъм и култура до енергийна ефективност. Важно е да подчертая, че това са инструменти за общински проекти, които могат да се реализират и с участието на частен капитал", посочи Пулев.

снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Основен акцент в разговорите с местната власт и бизнеса е била необходимостта от подобряване на бизнес средата, намаляване на административната тежест и регулациите, съкращаване на сроковете за административно обслужване и по-широко въвеждане на дигитални услуги.

„Има необходимост от по-добра бизнес среда, по-малко администрация, по-кратки срокове и повече дигитализация. Затова разговаряме директно с бизнеса и компаниите", подчерта вицепремиерът.

Той припомни, че облекчаването на условията за бизнес и намаляването на регулациите са ангажименти, поети пред българските граждани и бизнеса.

По време на срещата с кмета Владимир Москов са обсъдени ключови инфраструктурни проекти и приоритети за развитието на община Гоце Делчев и региона. Сред темите са били модернизацията на инфраструктурата, привличането на инвестиции и възможностите за използване на европейски финансови инструменти за реализиране на местни проекти.

Пулев е акцентирал и върху ролята на публично-частните партньорства за осъществяването на проекти с дългосрочен икономически ефект, модернизирането на инфраструктурата и по-ефективното използване на публичните средства.

По думите му ясните правила, прозрачните процедури и отчетността са ключови за успешното реализиране на подобни партньорства и за защитата на обществения интерес.

„Нашата задача е да активираме работещи инструменти, които да достигат до бизнеса и общините. Искаме европейските средства да се превръщат в реални инвестиции, модерна инфраструктура, по-конкурентни предприятия и повече работни места", допълни Александър Пулев.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще продължи работата си с местната власт и бизнеса за установяване на конкретните потребности на регионите и насочване на финансови и инвестиционни инструменти към проекти с измерими резултати, посочи вицепремиерът.