Бъдещето на производството в Европа принадлежи на компаниите, които съчетават технологии, близост до клиента и управление, основано на данни, казва Бориславова, председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер на Българо-американската кредитна банка

През следващите десетилетия конкурентоспособността на европейската индустрия ще зависи от това доколко тя може да разчитана себе си

- Г-жо Бориславова, Българо-американска кредитна банка (БАКБ) навършва 30 години. Кое решение в развитието на банката определяте като най-значимо и какво искате да постигнете през следващите години?

- Най-значимото и стратегическо решение беше трансформирането на БАКБ в зелена, иновативна и дигитална банка. Преди години, когато започнахме да говорим за устойчиво финансиране, мнозина гледаха на това като на екзотика. Днес времето доказа, че сме били прави. Опазването на околната среда и екологичните проекти стават все по-значими. През следващите години целта ни е да утвърдим БАКБ като високотехнологична финансова институция, която е двигател на енергийния преход и зелената трансформация и основен партньор на българските предприемачи, осигурявайки им бързина и гъвкавост, което е по-трудно за големите структури.

- Защо избрахте придобиването на Токуда Банк като следваща стъпка в развитието на БАКБ?

- Придобиването на Токуда Банк е естествена стъпка към консолидация на банковия пазар. Това е и изключително знаков момент за пазара – за първи път банка с мажоритарно български капитал купува финансова институция, собственост на чуждестранен инвеститор (японската корпорация „Токушукай"), преминавайки успешно през сложния процес на одобрение от Европейската централна банка и Българската народна банка. Токуда Банк притежава добър портфейл, стабилна клиентска база и офисна мрежа.

- Какви възможности ще има обединената банка, които двете институции поотделно нямаха?

- Обединението ни осигурява по-висока капитализация, по-голям пазарен дял и по-голяма клонова мрежа. БАКБ има добре развити дигитални платформи, богато портфолио и доказана експертиза в зеленото финансиране. Токуда Банк от своя страна има традиции в обслужването на специфични бизнес ниши, депозитна база от домакинства и допълнителна клонова мрежа. Като единна институция ще имаме много по-голям мащаб да финансираме сериозни корпоративни проекти.

- Кое е най-трудното при обединяването на две банки – съчетаването на екипите, технологиите или начинът на работа с клиентите?

- Технологичната интеграция винаги е сложен процес, но най-деликатното и важно предизвикателство е обединението и сближаването на екипите. Нашата основна задача по време на техническото сливане, което е планирано за ноември 2026 г., е да обединим професионализма на служителите от двете банки в една обща корпоративна култура. Стремим се да запазим персоналното отношение към всеки клиент, без да нарушаваме ежедневния му комфорт по време на прехода.

- Каква конкретна промяна към по-добро трябва да усетят хората и фирмите, които ви доверяват парите си?

- Настоящите клиенти на Токуда Банк ще получат достъп до модерно и сигурно мобилно и онлайн банкиране, нови дигитални продукти, по-широка клонова мрежа и по-бързо оперативно обслужване. За фирмите промяната ще се изрази в увеличен капацитет за кредитиране и достъп до специализирани програми за енергийна ефективност и европейски схеми за финансиране. За улеснение на потребителите вече сме създали обща информационна платформа „Токуда Банк – вече част от БАКБ", която отговаря на всички техни практически въпроси.

- Достатъчно силна ли е конкуренцията на българския банков пазар, за да осигурява добри условия за клиентите? С какво банка като БАКБ може да спечели предимство пред големите международни банкови групи?

- Конкуренцията у нас е огромна и това е само от полза за клиентите. Нашето голямо предимство пред международните гиганти е бързината при вземането на решения и липсата на тежка бюрокрация. Ние не чакаме одобрение от чужди централи и можем да бъдем гъвкави. Конкурентното предимство днес не се определя само от мащаба, а от способността да разбираш клиента и да предлагаш навременни решения. В БАКБ залагаме на близките отношения с клиентите, бързото вземане на решения и задълбоченото познаване на бизнеса, който финансираме. Стремим се да подхождаме индивидуално към всеки клиент, защото зад всяко инвестиционно намерение стои различна история, различни цели и различни предизвикателства. Именно тази комбинация от експертиза, гъвкавост и персонално отношение ни позволява да бъдем желан партньор както за бизнеса, така и за индивидуалните клиенти.

- Как преценявате дали един проект ще бъде икономически жизнеспособен в дългосрочен план, включително без субсидии?

- Субсидиите са добър стимул, но един бизнес модел трябва да може да работи самостоятелно на пазарен принцип. За нас най-важният критерий е дали проектът може да генерира устойчиви приходи и положителен паричен поток в дългосрочен план. Анализираме не само финансовите показатели и бизнес плана, но и конкурентоспособността на проекта, качеството на управлението, пазарното търсене и способността му да функционира успешно при различни пазарни сценарии. Субсидиите могат да подпомогнат реализацията на дадена инвестиция, но устойчивостта се доказва тогава, когато бизнесът може да бъде жизнеспособен и самостоятелно. При анализа на проектите прилагаме строги стрес тестове, оценяваме дългосрочното търсене на продукта и пазарната гъвкавост на мениджмънта. Изключително важен критерий за нас е и ESG профилът на компанията. Бизнеси, които генерират огромен въглероден отпечатък и не мислят за трансформация, в дългосрочен план ще станат финансово нежизнеспособни поради регулаторни тежести.

- Какво най-често спира една малка или средна фирма с добър бизнес да получи кредит – цената, изискванията за обезпечение или сложните процедури? Какво може да промени БАКБ, за да стига финансирането по-лесно до такива предприятия?

- В практиката ние виждаме, че рядко има само една причина даден бизнес да получи или да не получи финансиране. На първо място за нас стои оценката на самата компания – доколко е устойчив бизнес моделът ѝ, какви са перспективите за развитие, какъв е капацитетът на мениджърския екип да реализира поставените цели. Добрият мениджмънт и ясната стратегия често са също толкова важни, колкото и финансовите показатели.

След това идва оценката на конкретния проект или инвестиция, за които се търси финансиране – неговата икономическа логика, жизнеспособност и способност да генерира устойчиви приходи в бъдеще.

Разбира се, значение имат и фактори като наличието на подходящо обезпечение, финансовата история на компанията и качеството на подготвената документация.

Цената на финансирането също е важен фактор, но за много малки и средни предприятия предвидимостта, бързината и яснотата на процеса са не по-малко значими.

Какво можем да направим като банка? На първо място, да направим процеса по-достъпен, по-бърз и по-предвидим за клиента. Малките и средните предприятия имат нужда не само от финансиране, но и от ясни критерии, своевременна обратна връзка и разбиране на спецификите на техния бизнес. За един предприемач времето е също толкова ценен ресурс, колкото и капиталът. Бизнесът очаква необходимата оперативност, за да може мениджмънтът да остане фокусиран върху основната си задача – развитието и управлението на компанията, а не да отделя непропорционално много време за административни процедури и комуникация по процеса на финансиране.

- Какъв път към финансиране предлагате на стартираща компания, която има перспективна технология, но още няма достатъчно приходи и активи за обезпечение?

- При стартиращите компании традиционните критерии като натрупана финансова история, натрупани активи или мениджърски опит невинаги са налични. Това може да бъде компенсирано чрез привличането на гарант или друг механизъм за споделяне на риска, особено в периода, докато компанията достигне етап, в който бизнесът самостоятелно генерира необходимите приходи за обслужване на задълженията си.

В крайна сметка банката носи отговорност към своите вложители и акционери и затова наред с възможността да подкрепи даден проект оценката на риска и вероятността за успешно възстановяване на предоставеното финансиране са водещи фактори в процеса на вземане на решение.

- Зелените инвестиции са сред основните направления в стратегията на БАКБ. Какъв дял от кредитния ви портфейл заемат тези проекти и кои ще бъдат приоритетите ви занапред – възобновяема енергия, съхранение на ток, енергийна ефективност или нови производства?

- Зеленото портфолио заема значителен и непрекъснато нарастващ дял от нашия баланс, като целта ни е той да продължи да се увеличава устойчиво. Към края на 2025 г. около 54% от експозициите, за които имаме определен икономически сектор, са в дейности, допустими по таксономията на ЕС. Това са около 357 млн. евро. Искам да бъда точна: това е потенциал, а не доказан зелен дял. Допустимостта показва в какви сектори сме, но за да докажем, че конкретен проект отговаря на европейските критерии, ни трябват данни от клиента. Голяма част от клиентите ни са малки и средни фирми, които не са длъжни да ги публикуват. Затова през 2025 г. започнахме да събираме енергийни сертификати за ипотечните кредити, а за фирмите подготвяме въпросник за кредитополучателите. Предпочитаме да отчитаме по-малко, но проверимо.

Приоритетите ни следват логиката на нашия портфейл, който е предимно от малки и средни предприятия. Първо е енергийната ефективност, защото обхваща най-много клиенти, носи най-бърза възвръщаемост и подобрява способността на фирмата да обслужва кредита. Второ са възобновяемата енергия и съхранението, като все по-често ги разглеждаме заедно, защото системата има нужда и от двете. Нови производства финансираме по-избирателно, въз основа на конкретен проект и ясен пазар. При всички тях търсим едно и също: предвидим паричен поток и измерим ефект върху потреблението или емисиите. Гаранционните инструменти ни позволяват да стигнем до проекти, които иначе биха останали без достатъчно обезпечение.

- Къде виждате най-голямата пречка пред следващите инвестиции в зелена енергия у нас?

- Най-голямата пречка в момента е бавната администрация. Не мисля, че основният проблем е липсата на капитал. Той е във времето и предвидимостта. Присъединяването към мрежата отнема дълго време, а при съхранението на енергия още не е ясно как проектът ще реализира приходи и по какви правила. За банката това е въпрос на риск: финансираме, когато можем да пресметнем приходите. Когато правилата се променят, срокът се удължава и рискът поскъпва, а това се отразява на цената на кредита.

Гаранционните инструменти могат да поемат част от кредитния риск, но не решават проблем, който е в инфраструктурата и в регулаторната рамка. Затова смятам, че публичните и частните инструменти трябва да се допълват. Участваме като донор в Националния фонд за декарбонизация именно с тази цел.

Съществува и втора, по-незабележима пречка: качеството на данните. За да финансираме устойчиви проекти и да докажем, че са такива, ни трябват проверими данни за енергийното потребление и емисиите на клиента. Това е работа, която банките и бизнесът трябва да свършат заедно.

- Наред с банковия бизнес инвестирате и в производства – заводът за фотоволтаични модули в Кърджали вече е открит, а край Стара Загора се изгражда завод за ванадиеви батерии. Какъв е общият размер на тези инвестиции и кога очаквате предприятията да достигнат пълния си капацитет?

- Тези проекти се развиват чрез мажоритарния акционер в БАКБ, холдинга „СИЕСАЙЕФ" АД. Става дума за дългосрочен ангажимент, а не за еднократна инвестиция и затова ми е трудно да го сведа до една цифра. За мен по-важно е как е реализиран. Заводът за фотоволтаични модули е изграден изцяло със собствени средства, без грантове и субсидии. Искахме да покажем, че подобно производство може да се развива на пазарен принцип.

Заводът стартира с капацитет от 1 GW годишно. Технологично той е готов за пълно натоварване от първия ден. Темпът, с който ще го достигнем, ще следва развитието на пазара и партньорствата, които изграждаме. Предпочитаме да растем устойчиво, а не на всяка цена.

Заводът за ванадиеви батерии е първата стъпка в по-широк замисъл, индустриалния парк „Херос" край Стара Загора. Там ще се установят компании, които работят в сходни технологични области. Те ще се допълват и ще ползват обща инфраструктура. Искаме да създадем среда, в която хората от различни екипи общуват всекидневно и споделят идеи, защото опитът показва, че най-добрите решения често се раждат именно така. Паркът ще се развива на етапи. Ванадиевите батерии са предназначени за дългосрочно съхранение на енергия, а точно от това енергийната система има най-голяма нужда днес.

- С какво българското производство може да бъде конкурентно на международния пазар?

- Убедена съм, че през следващите десетилетия конкурентоспособността на европейската индустрия ще зависи от това доколко тя може да разчита на себе си. Демографските процеси в Европа трудно могат да бъдат обърнати, а натискът върху разходите ще продължи. Затова заложихме на пълна автоматизация. Освен това разработваме решение с изкуствен интелект, което събира данните от всяка машина, от складовете и от системата за управление на производството. Целта е да управляваме по-интелигентно цялата верига - от доставките и планирането до енергопотреблението и поддръжката, а не само самото производство. Така предприятието запазва предвидими разходи и стабилен капацитет и във времена на икономическа несигурност. В Европа подобен модел все още е изключение, но водещите индустриални икономики в света вече го приемат за норма. Вярвам, че европейската индустрия трябва да върви в тази посока.

Този подход носи и съвсем конкретна полза за клиентите. Понеже сме близо до пазара, доставките могат да следват графика на изграждане на проекта. Можем да правим и модули по индивидуална спецификация. Като банкер знам колко съществено това облекчава финансирането, а при инвестиции от стотици мегавата то често е решаващо. Автоматизираният процес гарантира и еднакво високо качество. Модул излиза от линията на всеки 18 секунди и всеки преминава през един и същ контрол. Това има голямо значение за съоръжения, които ще работят няколко десетилетия.

Мисля, че бъдещето на производството в Европа принадлежи на компаниите, които съчетават технологии, близост до клиента и управление, основано на данни.

- Чрез фондация „Кредо Бонум" подкрепяте културни, екологични и обществени инициативи. По какво избирате каузите, в които да се включите, и кой проект най-ясно ви показа, че тази подкрепа променя живота на хората?

- Във Фондация „Кредо Бонум" избираме каузи, които носят дългосрочна промяна в съзнанието на хората и средата, а не просто временен ефект. Фокусираме се върху проекти в сферата на екологията, подобряването на градската среда, съхраняването на културното ни наследство и образованието на младите хора.

Изключително активна е дейността на галерия „Кредо Бонум" в областта на съвременната култура и изкуство. Работим в сътрудничество с широка мрежа от български, регионални и световни организации в цитираните области.

Инвестирането на време в общественополезна дейност, свързана с познаване на историята ни, усъвършенстване и работа над личността, промотиране на качествени творби и автори, и като цяло положителното обществено развитие не може да се изчисли просто и да се каже кой проект най-ясно влияе за промяна към добро.

Това изисква време, упорит труд и количествено натрупване. Но това, което най-много ме радва, е все по-големият стремеж на обществото ни за позитивна промяна.