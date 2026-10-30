Министър Василев: Дигиталният коридор от Казахстан до София стига България през 2027 г.

Мащабният проект за дигитална свързаност от Казахстан през Азербайджан и Черно море до София се очаква да достигне България през 2027 г. Той ще осигури допълнителни възможности за обмен на данни и ще даде нови перспективи за региона на Черно море и Бургас. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на международния форум „Черно море 2030: сигурност – устойчивост – иновации" в Бургас.

„Проектът ще позволи по-добра свързаност за обмен на данни. Чрез него се открива още една възможност за региона на Черно море и за Бургас", заяви министърът. По думите му данните са движещата сила на икономиката на знанието и високата добавена стойност, информираха от министерство на иновациите.

В дискусиите за иновациите и технологиите в Черноморския регион участваха още европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, представители на Европейската космическа агенция, академичната общност и бизнеса.

Василев подчерта, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи по създаването на ясен, прозрачен и достъпен принцип за технологичен трансфер. Целта е научните разработки да достигат до пазара и да се превръщат в продукти и услуги, които решават конкретни проблеми.

Министърът акцентира и върху значението на Фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ в София тех парк. Тя ще осигури нови възможности и по-голям достъп до изчислителни мощности за българските учени и предприемачи. Според него трябва да се гарантира максимален достъп на бизнеса до държавната научно-технологична инфраструктура.

По време на форума Василев съобщи още, че тази седмица Министерският съвет е одобрил проект на меморандум за приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център – Доброславци".

Проектът предвижда създаването на условия за развитие на производствени мощности, технологични компании и инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност. Предвидено е и изграждането на съпътстваща специализирана инфраструктура, необходима за обслужването на високотехнологични индустрии от стратегическо значение.

Министърът отбеляза и успехите на българската компания „Ендуросат".

В рамките на форума Иван Василев, Екатерина Захариева и кметът на Бургас Димитър Николов посетиха специализираното изложение „Технологии за сигурно и устойчиво Черно море".

В експо зоната бяха представени иновативни решения, технологии и добри практики в подкрепа на сигурността и устойчивото развитие на региона. Сред основните направления бяха енергийната и транспортната свързаност, цифровизацията, морските дейности и опазването на околната среда.