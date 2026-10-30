Шишков: Цена от 40 млн. евро за километър от „Струма" е определена от кабинета „Желязков"

Цената от малко над 40 млн. евро за километър за малък участък от „Струма" от 2,7 км е определена така от кабинета „Желязков". Това повтори в студиото на предаването „Лице в лице" на Би Ти Ви регионалният министър Иван Шишков.

Това представляват два пътни възела и не е редно да се определя цената на километър, смята Шишков. Той не оспори сумата, но посочи, че не би трябвало сега опозицията да използва този аргумент предизборно, след като при тяхното управление тя е определена.

На 25 септември 2025 г. Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" решава да проведе пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 в участъка от км 373+300 до км 376+000. На 26 септември 2025 г. АПИ отправя покана за участие в пазарните консултации, посочи МРРБ вчера.

На 4 ноември 2025 г. Изпълнителят представя писмо във връзка с предстоящото изтичане на срока на договора и липсата на разрешение за строеж за участъка от км 373+300 до км 376+000. Изложени са фактическите обстоятелства и правните последици при евентуално прекратяване, в това число евентуални претенции от страна на Изпълнителя в размер на 85 700 000 лв. без ДДС. Следват няколко допълнителни споразумения за спиране на срока на основния договор.

С решение на УС на АПИ от 19.11.2025 г. се спират основните договори и се възлага да се проведат процедури по договаряне, като се одобрява и прогнозната стойност на поръчките.

По време на служебния кабинет „Гюров", на 23 април 2026г. УС на АПИ взема решение за обявяване и стартиране на поръчките за проектиране и строителство, и за консултантски услуги. На 30.04.2026 г. са публикувани поръчките за открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000 с решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1 и открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000. Предложената цена за проектирането и строителството е 89 907 783,37 евро без ДДС, а за консултантска услуга - 3 153 196,00 евро без ДДС.