САЩ удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС до 11 декември

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Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК) към Министерството на финансите на САЩ издаде нов оперативен лиценз на сръбската петролна компания НИС, чийто срок е удължен до 11 декември, предава РТС.

Това позволява продължаването на дейността на компанията и функционирането на нефтопреработвателната фабрика в Панчево.

На 24 октомври НИС подаде ново искане до OФАК за издаване на специален лиценз, който би позволил на компанията да продължи дейността си след 30 октомври, когато изтича крайният срок на предишния лиценз.

Радомир Саичич, избран за депутат от Студентската листа, която спечели абсолютно мнозинство на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, заяви, че след сформирането на новото сръбско правителство ще бъде изпратена делегация в Москва, за да обсъди удължаването на договора за доставка на руски природен газ, който изтича на 31 декември, както и във Вашингтон заради санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС.

Санкциите срещу НИС бяха въведени в началото на 2025 г. заради войната, която Русия започна срещу Украйна три години по-рано, но влязоха в сила на 9 октомври 2025 г. след многократни отлагания.

Условието на американската администрация за отмяната им е да бъде продаден руският мажоритарен дял в НИС, който възлиза на 56,15 процента.

В началото на 2026 г. бе постигнато предварително споразумение за продажба между унгарската петролна компания МОЛ и руския петролен гигант "Газпром нефт", но оттогава преговорите буксуват.

Досегашният лиценз на унгарската компания МОЛ за преговорите за продажбата изтича също днес, 30 октомври 2026 г. и все още няма информация за удължаването му.

През юни 2026 г. беше обявено, че MOЛ е подписала споразумение за съвместно акционерно участие с правителството на Сърбия, определящо бъдещия модел на управление на сръбската петролна компания.

Беше уточнено, че ако MOЛ успешно стане мажоритарен собственик на компанията, това ще осигури по-нататъшното развитие на НИС, сигурното снабдяване на сръбския пазар и продължаването на дейността на нефтопреработвателната рафинерия, която се намира в северния сръбски град Панчево.

„В допълнение към сключването на споразумението за покупко-продажба, за осъществяването на сделката са необходими допълнителни регулаторни одобрения. MOЛ продължава преговорите с „Газпром нефт" за придобиване на 56,15 процента от акциите на НИС", се казва в изявление на МОЛ преди време.