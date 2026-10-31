ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крал Чарлз III почете паметта на жертвите на колон...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23839510 www.24chasa.bg

Подозират севернокорейски хакери за пробива на най-голямата криптоборса

Богомила Костадинова
1420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хакер СНИМКА: Архив

Гигантът в търговията с криптовалути "Байненс" обеща да покрие всички загуби на своите клиенти след хакерска атака, причинила щети, оценени на рекордните 6,3 милиарда долара (5,6 милиарда евро). Според експерти зад атаката вероятно стои Северна Корея, предаде Франс прес.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му се опитва да установи дали зад атаката стоят севернокорейски хакери.

„Разглеждаме въпроса", заяви американският президент пред журналисти.

Аналитичната компания „Ти Ар Ем Лабс" оценява с висока степен на увереност, че атаката е дело на „ТрейдърТрейтър"– хакерска група, свързана с Пхенян. През февруари 2025 г. ФБР приписа на същата група кражбата на 1,5 милиарда долара от платформата „Байбит" – дотогава най-голямата подобна атака в сектора.

Според „Байненс" партньори на платформата са замразили приблизително половината от средствата, станали обект на атаката, или около 3 милиарда долара. Операциите по замразяването продължават, пише БТА.

„Байненс" – най-голямата платформа за търговия с криптовалути в света по обем на сделките – призна, че е станала жертва на „сложна атака", и временно преустанови тегленията на клиентите си.

Първоначалното разследване е насочило към хакерска атака срещу лаптоп на служител. Впоследствие обаче са били установени „допълнителни точки на пробив", съобщи компанията в социалната мрежа Екс, като обеща на клиентите си да „покрие всички загуби".

Във видеоизявление, публикувано днес, един от ръководителите на компанията Ричард Тенг заяви, че платформата е заделила над 6,34 милиарда долара от собствените си средства, за да покрие откраднатите активи. От тях криптовалути на стойност 5 милиарда долара вече са били налични, а останалата част се придобива на пазара.

„Никога не използваме средствата на клиентите, така че те не са засегнати", увери той, като уточни, че атаката е била насочена срещу портфейл на „Байненс", свързан с интернет.

„Тази атака не е извършена от един човек", добави Ричард Тенг. По думите му хакерите са успели да заобиколят вътрешните механизми за контрол и постепенно да заличат следите си.

Хакер СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)