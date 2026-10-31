Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги

Вицепремиерът Александър Пулев анонсира очаквани действия от страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през следващата седмица. По думите му образуваните производства могат да доведат до сериозни финансови санкции за търговските вериги.

"Доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността", каза той в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове", каза Пулев.

По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

Вицепремиерът коментира обещанието на „Прогресивна България" за намаляване с 15% на цените на хранителните продукти. Той посочи, че държавата работи съвместно с парламента и регулаторните органи срещу ценовия натиск, който според него е не само български, но и регионален и световен проблем.

"Държавата работи. Държавата е плътно зад домакинствата, зад семействата, зад българските потребители и работи в пълен синхрон. Парламентът, заедно с Министерския съвет, заедно с всички регулатори, които, разбира се, са независими като роли и като функции, но ние всички имаме една споделена цел. Това е да постигнем една добра победа срещу този ценови натиск, който не е, между другото, само локално явление. Виждаме, че това нещо е в регионален и световен мащаб, е бичът в момента, който до голяма степен убива икономическия ръст."

Министърът обясни, че са дефинирани 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система.

Пулев коментира дейността на Комисията за защита на потребителите, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

„Госпожа Манолова си има нейният стил на работа, но виждаме една активност, която липсваше в тази структура. Буквално преди два дни тя успя с общите сили на екипа да глоби две от търговските вериги за нелоялни търговски практики. Като тук говорим за неясна идентификация на произхода на стоката. Говорим за промяна между етикета от гледна точка на цена и каса. Така че виждаме много конкретни стъпки в тази посока", посочи той.

По думите на Пулев проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

"Виждаме Българската агенция за безопасност на храните, която пък гледа от гледна точка на контрола на качеството. Тя също е доста активна. Провери и намери нередности в седем различни складови бази на различните вериги в цялата страна. Затвори четири кухненски майки, така наречени. Това са топлите щандове с топлата храна."

Той уточни, че причините за затварянето на топлите витрини е лоша хигиена и дефицити в качеството. Александър Пулев допълни, че информацията за обектите е публикувана на сайтовете на съответните агенции.