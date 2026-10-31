Откриха меч в италианско езеро, запазил остротата си след 3300 г.

Археолози са открили добре запазен бронзов меч във вулканично езеро в Италия, съобщи електронното издание „Лайв сайънс". Оръжието на 3300 години може да е било хвърлено в езерото като жертва на божество или за воин с висок статус, живял много преди възхода на етруските или римляните.

Мечът е намерен в езерото Мецано, което се намира в кратера на древен вулкан на около 100 километра северозападно от Рим, според изявление на Службата по археология, изящни изкуства и ландшафт за провинция Витербо и Южна Етрурия. Датиращ от късната бронзова епоха (XIV-XIII век пр.н.е.), мечът е запазил острото си острие. Това е третият подобен меч, намерен в езерото Мецано през последните 50 години.

Хората от бронзовата епоха са издигали наколни жилища или къщи на кокили в днешното езеро Мецано, а археолозите са открили части от потопеното селище по време на последните си проучвания. Според изявлението, изследователите са открили и множество непокътнати вази, брадви, върхове на стрели, ками, върхове на копия, игли и бронзов бръснач.

Мечът и бръсначът са открити близо един до друг, което предполага, че двата артефакта може да са били свързани с човек с висок социален статус, като например елитен воин. Но поставянето на металните оръжия в езеро може да е свързано и с по-широка ритуална практика от бронзовата епоха, при която съкровища от бижута и огънати или ритуално „убити" артефакти са били хвърляни във водни басейни. Тази практика е продължила през вековете до етруските времена, когато кладенците са били ритуално „затваряни" с артефакти и човешки жертвоприношения.

През 13-и век пр.н.е. хората в Централна Италия са се занимавали с търговски мрежи, обхващащи Средиземно море. „В този контекст бронзовите оръжия са били не само бойни инструменти, но и символи на престиж, идентичност и власт", ​​се казва в съобщението.