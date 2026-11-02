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Volkswagen планира да произвежда китайски модели в...

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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23841326 www.24chasa.bg

Volkswagen планира да произвежда китайски модели в Турция

Георги Луканов

[email protected]

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Китайският Volkswagen ID. Unyx 09. Снимка: VW

Volkswagen проучва възможността да произвежда в Турция автомобили, разработени в Китай, пише Automobilwoche. Официалният дистрибутор на марката в страната - Dogus Otomotiv, обяви подписването на писмо за намерения с концерна за оценка на потенциалните индустриални мощности.

Подписаният документ има предварителен характер и цели да проучи икономическата устойчивост на проекта, преди да се премине към окончателно инвестиционно решение.

През 2020 г. германската компания окончателно се отказа от изграждането на завод за над 1 милиард евро край Измир заради пандемията от COVID-19. Настоящото проучване съвпада с мащабна преструктурираща програма във VW на фона на пазарни трудности в Европа и планове за износ на до 300 000 автомобила годишно от Китай към външни пазари до 2030 г.

Производството в Турция би осигурило на концерна безмитен достъп до европейския пазар. 

Китайският Volkswagen ID. Unyx 09. Снимка: VW

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