Финансисти: Още през 2013 г. ПИБ първа купи банка, собственост на чуждестранен инвеститор

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Още през 2013 г. Първа инвестиционна банка (Fibank) придобива финансова институция, собственост на чуждестранен инвеститор. Това припомниха финансисти, които се свързаха с редакцията на „24 часа" по повод интервю с председателя на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) Цветелина Бориславова.

В интервюто, коментирайки придобиването на „Токуда Банк", Бориславова определя сделката като знакова за банковия пазар и заявява, че „за първи път банка с мажоритарно български капитал купува финансова институция, собственост на чуждестранен инвеститор".

Финансистите обаче припомнят, че подобна сделка е осъществена повече от 12 години по-рано.

На 10 октомври 2013 г. Първа инвестиционна банка придобива 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк" ЕАД. Продавач е унгарската MKB Bank, която по това време е собственост на германската банкова група Bayerische Landesbank.

Към момента на придобиването ПИБ е банка с мажоритарно български капитал. Основните ѝ акционери са Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, които притежават общо 57,88% от акциите.

Сделката е официално обявена от Fibank на 10 октомври 2013 г., след като банката получава необходимите разрешения от Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията. Договорената цена за придобиването е 24 млн. евро.

Информацията е отразена и в годишния финансов отчет на ПИБ за 2013 г., както и в архивните документи на БНБ.

Така придобиването на „Токуда Банк" от БАКБ не е първият случай, в който банка с мажоритарно български капитал купува кредитна институция, притежавана от чуждестранен инвеститор.