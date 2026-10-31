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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23841997 www.24chasa.bg

"Байненс" покрила 90% от сумата, открадната при хакерска атака

Цветелина Шенева
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Криптовалутната борса „Байненс“ е успяла да покрие 90% сто от сумата, открадната при неотдавнашна хакерска атака, съобщиха от там.

Останалите 10 на сто са под формата на по-слабо ликвидни токени, чието набавяне в необходимите количества може да отнеме повече време. 

Хакерска атака е нанесла щети за 6,3 милиарда долара на най-голямата борса за криптовалути в света. Това е най-голямата хакерска атака срещу криптовалути досега, отбелязват анализатори, и може да накара инвеститорите да преосмислят рисковете, свързани с притежаването на дигитални активи, предава БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че страната му се опитва да установи дали зад атаката стоят севернокорейски хакери.

Аналитичната компания „Ти Ар Ем Лабс" оценява с висока степен на увереност, че атаката е дело на „ТрейдърТрейтър"– хакерска група, свързана с Пхенян. През февруари 2025 г. ФБР приписа на същата група кражбата на 1,5 милиарда долара от платформата „Байбит" – дотогава най-голямата подобна атака в сектора.

Според „Байненс" партньори на платформата са замразили приблизително половината от средствата, станали обект на атаката, или около 3 милиарда долара. Операциите по замразяването продължават.

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