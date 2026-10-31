Стар телескоп на НАСА лети към Земята

Остарял космически телескоп пада към Земята, а учените прогнозират, че ще се приземи най-вероятно в петък в Атлантическия океан.

Телескопът „Суифт" едва се задържа в Космоса, след като започна да губи височина, а опитът да бъде изтеглен в по-висока орбита беше неуспешен.

Очаква се по-голямата част от телескопа, който тежи около тон и половина, да изгори в атмосферата. Няколко парчета, изработени от волфрам, който е по-плътен от олово, както и някои части от огледалата, биха могли да оцелеят при навлизането в атмосферата, казва Брад Ценко от НАСА, главен учен на мисията.

Тези отломки най-вероятно ще паднат в Атлантическия океан. Това означава, че може да се приземят в Африка, Австралия, Индия, Югоизточна Азия, Централна или Южна Америка. Там се очаква телескопът да навлезе в атмосферата. Космическите сили на САЩ проследяват случващото се с остарелия телескоп, предава БТА.

Телескопът беше изстрелян на 20 ноември 2004 г., за да търси едни от най-големите експлозии във Вселената: гама-изригвания и супернови.

„Знаехме, че този ден ще дойде още преди изстрелването на „Суифт“, казва Джон Ноусек от Университета на щата Пенсилвания. Той е астрономът, ръководил екипа за управление на телескопа.

Интензивната слънчева активност през последните няколко години доведе до загуба на височина за „Суифт" по-бързо от обичайното.

Преди година НАСА нае компанията „Каталист спейс“, за да организира спешна спасителна операция. Но роботът й LINK се сблъска с проблеми след изстрелването си през юли т.г. и не успя да се приближи на разстояние по-малко от 12 до 15 километра до телескопа. През септември той изгоря в земната атмосфера.

Телескопът „Суифт“ възобнови наблюденията си, след като опитът за спасяване беше прекратен, и откри още гама-лъчеви изблици и други събития с ултрависока енергия. Към края на октомври обаче беше на твърде ниска орбита, за да остане стабилен за наблюдения, което наложи системите му да бъдат изключени, отбелязва Асошиейтед прес.

Равносметката от работата му е, че засне над 2000 гама-изригвания и 1400 експлодиращи звезди, както и множество комети, астероиди и черни дупки, които разкъсват звезди. Най-голямото предимство на телескопа беше способността му да се завърта бързо – откъдето идва и името му – към избухващи небесни събития.