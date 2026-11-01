ФБР обвини Северна Корея за най-голямата кражба на крипто в историята

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ФБР официално обвини Северна Корея за кражбата от криптоборсата Binance - най-голямата кражба на криптовалута в историята досега.

В изявление от Федералното бюро за разследване уточниха, че мащабната атака е свързана със злонамерена кибердейност на групата TraderTraitor, съобщи Асошиетейд прес.

Същата група стоеше и зад хакерската атака миналата година срещу платформата Bybit, при която бяха откраднати 1,5 милиарда долара.

ФБР призова криптоборсите, компаниите за анализ на блокчейн трансакции и други участници в сектора да блокират преводите, свързани с определени адреси, за да не допуснат "изпиране" на откраднатите средства и прикриване на произхода им, пише БТА.

Разследването е установило още, че TraderTraitor част от откраднатите активи за 6,3 млрд. долара са конвертирани предимно в криптовалутата Ethereum. ФБР очаква групата да се опита да преобразува активите чрез платформи за децентрализирани финанси (DeFi) и услуги за незабавен обмен на криптовалути, пише БТА.

Експертът по криптовалути Ари Редборд предполага, че хакерите ще разделят откраднатите средства на по-малки суми и ще се опитат "да ги изперат" чрез по-малки борси, за да не бъдат засечени - процес, който може да продължи месеци.

"Това е банков обир, но в случая - със скоростта на интернет. Същевременно обаче можем да проследяваме тези средства в реално време, за да подпомагаме разследванията, да осуетяваме подобни операции и да изземаме обратно откраднатите активи, каза Редборд, директор по политиките в компанията за блокчейн разузнаване и анализи TRM Labs. "Това е игра на котка и мишка", допълни той.

В четвъртък от Binance бяха откраднати криптовалути за 6,3 млрд. долара - най-голямата подобна хакерска атака в историята досега.

В събота компанията съобщи, че е възстановила 90% от липсващите активи и увери, че те ще бъдат напълно възстановени скоро и клиентите няма да бъдат ощетени.