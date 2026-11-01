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До 1000 евро помощ за храна преди Коледа в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

2016
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До 1000 евро помощ за храна преди Коледа в Гърция СНИМКА: pixabay

Около 190 000 домакинства в Гърция се очаква да получат финансова подкрепа за закупуване на хранителни продукти по новата програма Market Pass. Първото плащане е планирано преди Коледа 2026 г. Заради включените суми със задна дата, помощта в някои случаи може да достигне близо 1000 евро.

Това съобщи министъра на социалната политика и семейството Домна Михаилиду в интервю за телевизия Action24.

Средният размер на месечната помощ се изчислява на около 60 евро на домакинство. Първото плащане обаче ще обхваща и натрупани суми за предходни месеци, което ще увеличи средствата за част от получателите.

Новата програма предвижда замяна на досегашното раздаване на хранителни пакети с ваучери, които ще позволяват на домакинствата сами да избират необходимите продукти.

Помощта ще може да се използва не само в супермаркетите, но и в малки хранителни магазини и на традиционните открити пазари в Гърция.

Програмата е предназначена за социално уязвими домакинства. Подробните критерии за включване, точните суми и процедурата за получаване на ваучерите предстои да бъдат уточнени.

Министър Михаилиду посочи, че правителството цели първите средства да достигнат до правоимащите преди коледните празници, но конкретна дата все още не е обявена.

Сумата от 1000 евро не е фиксирана помощ за всички домакинства, а възможен размер на първото плащане при натрупани средства със задна дата.

До 1000 евро помощ за храна преди Коледа в Гърция СНИМКА: pixabay

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