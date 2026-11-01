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Не забравяйте да смените гумите на колата, започна акция "Зима"

Мария Нишанджиева
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Зимни гуми СНИМКА: Pixabay

От 1 ноември започва акция "Зима" на Пътна полиция, която ще проверява дали шофьорите са подготвили автомобилите си за зимни условия. 

По закон дълбочината на грайфера на гумата трябва да е над 4 мм. В закона не е посочено изрично "зимна гума", но експерти съветват да не се шофира с летни гуми през зимата, дори и грайферът им да е над изискваните мм. 

Експертите препоръчват още по-нови гуми от по-нисък клас, отколкото износени гуми, които са от по-висок такъв. 

Сред другите съвети към шофьорите е проверка на антифриза и осветителната уредба на автомобила. Препоръчва се и автомобилът да е оборудван с вериги, ако ще се пътува в труднопроходими и планински местности. 

По време на акция "Зима" ще бъдат проверявани и пешеходци.

Зимни гуми СНИМКА: Pixabay

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