Binance възобнови тегленето на биткойни

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Най-голямата криптоборса в света Binance днес възобнови тегленето на биткойни и съобщи, че поетапно ще възстанови и тегленето на други криптовалути, след като покри 95% от откраднатите при хакерската атака срещу платформата активи на стойност 6,3 милиарда долара, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Атаката, която американското Федерално бюро за разследване (ФБР) свързва със Северна Корея, е най-голямата кражба на криптовалути в историята, а според анализатори може да се окаже и най-големият финансов обир изобщо.

Криптоборсата, основана в Китай, съобщи на страницата си за текущото състояние на услугите малко след 06:00 ч. по Гринуич, че планираното възобновяване на тегленията е започнало. Първият етап обхваща 15 криптоактива, сред които биткойн, етер, XRP и доджкойн.

Binance съобщи, че е възстановила откраднати криптоактиви на стойност 6 милиарда долара, като е използвала собствени средства за закупуване на заместващи активи. Останалите 5% се състоят от криптовалути с по-ниска ликвидност, чието набавяне в необходимите количества може да отнеме повече време.

Вчера ФБР обяви, че зад атаката стои подкрепяна от севернокорейската държава хакерска група, известна като TraderTraitor.

Пхенян от години отрича да използва свързани с държавата хакерски групи за шпионаж, финансови кражби и набиране на приходи. Севернокорейското представителство в Женева и посолството на страната в Китай не са отговорили на запитванията за коментар.

Според ФБР разследващите са установили, че членове на групата преобразуват откраднатите активи в криптовалутата етер. Бюрото очаква хакерите да предприемат допълнителни действия за изпиране на средствата чрез свързани технологии.

Американските компании за анализ на блокчейн трансакции TRM Labs и Chainalysis посочиха, че основната част от кражбата е извършена за около 20 минути късно в четвъртък и носи характерните белези на предишни мащабни атаки, приписвани на Северна Корея.

Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви вчера, че Вашингтон все още не е сигурен дали Пхенян стои зад кражбата.

„Не знаем дали е Северна Корея, но ако е така, ще разговаряме със Северна Корея за това", е казал Тръмп пред журналисти според негово изявление, публикувано от Белия дом в социалната мрежа Екс.

Междувременно Binance работи с партньори от сектора за блокиране на част от засегнатите активи. До петък е било установено местонахождението на откраднати средства на стойност около 3 милиарда долара, съобщи компанията.

Криптоборсата многократно увери клиентите си, че ще поеме финансовите загуби от атаката. За целта тя е заделила около 6,34 милиарда долара собствени средства.

Парите за закупуване на заместващи криптовалути идват от фонда за защита на потребителите при извънредни ситуации (SAFU), който разполага с резерви в биткойни на стойност 1 милиард долара, както и от застрахователния фонд за търговия с фючърси и корпоративните резерви на компанията.

Единият от двамата изпълнителни директори на Binance, И Хъ, съобщи вчера, че ще бъдат използвани 50% от средствата във фонда SAFU, като компанията се ангажира впоследствие да възстанови размера му до около 1 милиард долара.

Другият изпълнителен директор, Ричард Тън, определи хакерската атака като „сложна операция", включваща компрометиран лаптоп и злонамерен софтуер, предназначен да изтрива следите от действията си и по този начин да затруднява разследването.

Цените на криптовалутите се понижиха в петък, докато Binance се опитваше да увери клиентите си, че средствата им са в безопасност.

Според изследователи от TRM Labs през миналата година при близо 150 хакерски атаки са били откраднати криптовалути на стойност 2,9 милиарда долара.

Binance, която позволява на потребителите да купуват, продават и търгуват с цифрови активи, има 335 милиона регистрирани потребители по света. Според годишния ѝ отчет за 2025 г. компанията е управлявала клиентски активи на стойност около 162,8 милиарда долара.