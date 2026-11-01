ОПЕК+ не увеличава добива на петрол и през декември заради войната с Иран

Седем страни от ОПЕК+ решиха да запазят без промяна квотите си за добив на петрол през декември. Решението е взето на виртуална среща в неделя на фона на продължаващите затруднения с доставките заради войната с Иран, съобщи БТА.

В заседанието участваха Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Това е третият пореден месец, през който групата не увеличава производствените си цели, след като през септември приключи постепенното отменяне на съкращения от 1,65 млн. барела дневно, въведени през 2023 г.

Въпреки това повечето производители от Персийския залив продължават да добиват по-малко петрол от разрешеното заради последствията от военния конфликт. В сила остават и допълнителни ограничения от около 2 млн. барела дневно, които обхващат повечето участници в ОПЕК+.

Следващото заседание е насрочено за 29 ноември, когато страните ще обсъдят производствените квоти за 2027 г. Преди това трябва да приключи оценката на производствения капацитет на отделните държави, която ще послужи за определяне на бъдещите им квоти.