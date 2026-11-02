Българският хляб е най-евтин, но млякото ни най-скъпо в Европа (Графика)

Бием дори скъпия Люксембург, където литър струва 1,47, а у нас 1,62

Цените на храните в България може и да догонват европейските, но са все още далеч от това да ги настигнат. Страната ни остава значително по-евтина, отколкото големите западноевропейски държави, както и повечето от региона. Но изпреварва Румъния и Полша. Всичко това обаче не се отнася за млечните продукти на българския пазар - те се оказват едни от най-скъпите в Европа.

Според последната класация на сайта Numbeo за средата на годината индексът на цените на хранителните стоки в България е 44. Това поставя страната ни на 33-о място от 44 европейски държави, при това не само членки на ЕС.

Индексът показва колко е относително скъпо в една страна спрямо останалите, но те се сравняват с цените в Ню Йорк, който е с референтната стойност 100. Това означава, че в България ценовото равнище е 44% от това в Ню Йорк. Данните в сайта се събират от самите потребители, така че този индекс не измерва реалните разходи на едно домакинство, защото не отчита доходите. Това, че храните в България са по-евтини от тези в другите държави, не означава, че са по-достъпни за самите българи.

Продуктите, които са включени в индекса, са прясно мляко, бял хляб, ориз, яйца, местно сирене/кашкавал, пилешко филе, говеждо/червено месо, ябълки, банани, портокали, домати, картофи, лук, маруля, вода, бутилка вино, местна и вносна бира, както и кутия цигари Marlboro.

Най-скъпо в Европа в това сравнение е в Швейцария, която получава индекс 109,5, т.е. там цените са по-високи от тези в Ню Йорк. В Исландия е 106,3, в Норвегия - 89,4, а в Люксембург - 78,1.

България изпреварва Полша, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Косово, Северна Македония и Украйна. От държавите в Източна Европа по-скъпи от нас са Албания, Унгария, Чехия и Гърция, в която индексът е 51,7.

Отделно от това Numbeo показва цените на 12 хранителни продукта в отделните държави (виж графиката). От тези данни обаче излиза, че през юни прясното мляко е най-скъпо в България от почти всички останали страни в Европа. У нас един литър струва 1,62 евро. Не сме успели да задминем само няколко свръхскъпи държави в Западна и Северна Европа: Норвегия, където е 2,02, Исландия (1,85 евро), Швейцария (1,96 евро) и Дания (1,83 евро), но пък бием Люксембург, където литър мляко е 1,47 евро. В Гърция, която има индекс сравнително по-висок от нашия, цената е 1,52 евро. В Румъния е 1,33 евро, в Германия - 1,16, а в Словакия е едва 95 цента.

От друга страна обаче, сиренето в България е доста евтино. Numbeo взима за сравнение местно сирене, което у нас би трябвало да е бяло саламурено. То е на цена 9,21 евро за кг. Типичните за други страни сирена са доста по-скъпи. В Западна Европа цените са над 12 евро за кг, като в Австрия стигат почти до 17 евро, а във Франция дори ги минават.

В Източна Европа сиренето също минава 10 евро, включително в Гърция, където фетата е 12,80. Изключение правят Румъния, където е по-евтино - 7,37 евро, както и Полша - 8,37 евро.

Яйцата в България - 12 броя размер L, са на цена 3,14 евро. По-евтини са в Латвия, Литва, Румъния и Естония, а от Западна Европа - в Германия, където струват 3,37 евро.

Хлябът е най-евтин у нас. При месото цените в България са сравними с тези в Източна Европа. В Румъния и Полша пилешкото е най-евтино - 6,02 евро и 6,25 евро за кг. От държавите в Западна Европа се открояват Португалия с цени от 6,92 евро за килограм пилешко, Испания, където е 7,74 евро, и Великобритания - 8,10 евро. Иначе месото в Западна Европа е значително по-скъпо.

Килограм домати в България се продават на 2,43 евро, което е по-скъпо от Испания (2,34), Португалия и Хърватия (2,28), Румъния (2,06) и Гърция (1,98). Единствено Румъния и Полша са с по-евтини ябълки от тези в нашите магазини, независимо че на нашия пазар всъщност преобладават ябълките, произведени в Полша.

Евростат: Цената на маслото

у нас - с 42% над средната за ЕС

Маслото и олиото в България са с 41,9% по-скъпи от средното за ЕС.

Това показват данни на Евростат за 2025 г. Според тях ценовият индекс за масла и мазнини за нашата страна е 141,9% при европейска база 100. По-висок индекс има само Латвия – 145,1. Испания, за сравнение е със 73,2.

Доста над средните са българските цени и на останалите млечни продукти - мляко, сирене и яйца - с 26,2%.

Огромни надценки именно при млечните продукти откри Комисията за защита на потребителите само преди дни - 135% при краве масло, 99% при прясно мляко, 95% при бяло саламурено сирене, 88% при кашкавал, 80% при кисело мляко.

С 32% е по-скъпо маслото у нас в сравнение със средното за ЕС, а прясното мляко - с 23%. Тези актуални данни от последните проверки изнесе председателят на КЗП Мая Манолова.

При месото картината е напълно различна – според данните на Евростат за 2025 г. то е с 28,5% под средното за ЕС.

Хлябът и зърнените продукти са с индекс 81,4, което значи, че са с 18,6% по-евтини, рибата – 87,1, плодовете и ядките – 87,2, а зеленчуците – 83.

Така общото равнище става 91% от средното за Европейския съюз през 2025 г. За година то се е покачило значително - през 2024 г. е било 88,2%. Което означава, че България наистина догонва европейските държави откъм цени.

Ако към храните прибавим и безалкохолните напитки, общият ценови индекс за България е 92,6. Самите безалкохолни напитки обаче са над европейското ниво – с индекс 110,1. В тази група Евростат включва кафе, чай, минерална вода, газирани напитки и сокове.

Като цяло обаче България остава евтина държава спрямо Европа. Общото ни ценово равнище през 2025 г. е 62,5 за всички разходи на домакинствата – най-ниският в ЕС. Така че общите ни разходи за живот са по-малки, но тази преднина почти не се усеща при пазаруването за трапезата.

Данните на Евростат показват, че изпреварваме повечето съседи по цени на храни. В Румъния ценовият индекс само за тях е 78,9, в Северна Македония – 74,3, а в Турция – 75,6. Но пък Сърбия е с индекс 96,6, а Гърция – 104,7.

Според най-актуалните данни на НСИ през септември 2026 г. храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,6% на годишна база. Общата инфлация е 5,7% по националния индекс на потребителските цени и 5,6% по хармонизирания индекс, използван за сравнение с останалите страни от ЕС.

Това показва, че през последната година храните поскъпват по-бавно от общото равнище на потребителските цени.

НСИ казва още, че през 2025 г. за храни и безалкохолни напитки българските домакинства са изразходвали средно 1898 евро на човек, или приблизително 158 евро месечно. Това е 29,3% от всички разходи, при 28,7% през 2024 г. В абсолютна стойност разходът е нараснал с 10,6% за година. Тази промяна обаче включва не само цените, а и количествата и структурата на покупките.