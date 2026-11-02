Деца и възрастни връщат славата на Бусинската грънчарска школа

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Най-малките посетители на артцентъра са едва на 4 години

Една от най-старите български грънчарски школи с корени в Средновековието - Бусинската, вероятно ще пребъде. Малкото трънско село с едва 33-ма души постоянно население, но разполагащо с Музей на бусинската керамика, от няколко години има и грънчарски център, през който са преминали над 13 хиляди деца.

“Бусинска сръчкотилница” получи отличие в категорията “Стартъп” на последната церемония на наградите “Големите малки” на “24 часа”. Отличието връчи Васил Караиванов, член на Управителния съвет на “София Тех парк”.

Това е не само ателие за керамика, но и социално пространство за забавление на деца и възрастни,

което спомага за социалния живот

в Трънския край

Инициативата е на Стефка Бонева. Майка на три деца, психолог по образование, тя е открила начин не просто да съхрани традицията, а и да я обогати и развие. До създаване на авторска керамика, образователни програми и дори фестивал на сръчните ръце.

След завършване на образованието си специализира в Белгия в терапевтична общност за лекуване на зависими. Но при едно от завръщанията си в България среща бъдещия си съпруг и решават да останат тук. Работи последователно с програми на здравното министерство и в частния сектор, но след раждането на децата, работейки хоумофис,

се преместват в наследствената

къща в Бусинци

Тук се заражда и мечтата ѝ да създаде център за изкуство и галерия, където да се показват произведения на изкуството, да върне хората към Бусинци, да върне съдовете на изчезващата школа.

В началото си мислела, че ще е само организатор и популяризатор, но ѝ се наложило сама да се учи на грънчарския занаят. Дори получила майсторско свидетелство и така

през 2021 г. започва приключението

В грънчарския център в село Бусинци се твори както с индивидуални ателиета, така и с групи. Работят на старинно - над 90-годишно, крачно колело, а на посетителите разказват и показват емблематични съдове от Бусинската школа.

Най-малките деца, които посещават ателиетата, са едва 4-годишни.

“Успоредно с разкриването на старинните форми се разви и моя авторска керамика, която съчетава в себе си цветовете и символите на бусинската керамика, както и всичко, което виждам в природата около мен”, казва Стефка Бонева.

В годините, освен образователна програма за глината, прави още две - за пчелите и за природата – “Малък изследовател”. Целта ѝ е да научи малките гости колко са полезни пчелите и как да пазим природата.

