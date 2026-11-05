“Мистър и Мисис Пет” – зоохотелът, в който и четириногите имат VIP стаи

Фирмата планира и международен превоз на домашни любимци, за да пътуват със стопаните си

Всеки, който някога е планирал почивка, знае, че освен билети, хотел и куфар има още един важен въпрос: какво ще правим с домашния любимец, ако не можем да го вземем с нас?

Вече има решение и то е в село Горни Богров край София. Там кучетата и котките могат да отседнат в собствен хотел, да играят на прохлада дори през летните жеги, а стопаните им да ги наблюдават на живо 24/7, докато са далеч от тях.

Зад идеята стои “Мистър & мисис Пет”, а целта на екипа е домашните любимци да получават индивидуална грижа, достатъчно движение и внимание, за да може стопаните им да са спокойни, че са оставили животните си в добри ръце.

Фирмата бе отличена в конкурса “Големите малки”, а Незабравка Велева, собственик и управител, получи наградата от Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане.

Зад бизнеса стои малък екип, но амбициите му са далеч по-големи от това просто да осигури легло, купичка с храна и място за преспиване. Философията е, че животното не е багаж, който оставяш на съхранение, докато си вършиш работата или си почиваш. То има нужда от внимание, движение, сигурност и занимания.

Една от по-интересните инвестиции на хотела са външните климатични системи и съоръженията за водна мъгла в дворовете за игра. Според компанията те могат да понижат температурата на въздуха с до 8 градуса.

Това позволява на четириногите гости да прекарват време навън и в горещите дни, вместо разходките и игрите да се превръщат в изпитание заради летните температури. Другото удобство, което може да спести немалко тревоги на собствениците, са камерите за видеонаблюдение. Чрез тях те могат да наблюдават любимците си на живо, независимо дали са на другия край на България, или извън страната.

Разбира се, това не означава, че трябва да прекарат цялата си ваканция пред екрана, за да проверяват дали кучето е станало от леглото. Но за хората, които за първи път оставят животното си в хотел, възможността да видят как се чувства то може да бъде сериозно успокоение.

“Ние започнахме да пренаписваме стандартите за грижа за домашни любимци в България”, казва собственичката Незабравка Велева.

Хотелът в Горни Богров предлага стандартни и VIP помещения за кучета и котки, като котешките зони са отделени от тези за кучетата. Има възможности за игра, разходки и индивидуално внимание.

Според публикувания на официалния сайт ценоразпис на фирмата нощувката за куче в стандартно помещение започва от 25 евро за животно до 9 кг. За кучета между 9 и 23 кг цената е 30 евро, а VIP настаняването е 40 евро на нощувка.

За котките стандартната стая струва 20 евро на нощ, а VIP помещението - 25 евро. Ако раздялата е само за един работен ден, има и вариант за дневен престой. Той е от 10 до 18 ч и струва 15 евро за куче, като храната е включена. За котките дневният престой е 10 евро.

Допълнителните удобства също си имат цена. Видеонаблюдението струва 5 евро на ден, а транспортът от и до хотела - 25 евро. При необходимост от посещение при ветеринар с транспорт таксата е 25 евро, без да включва услугите на самата клиника.

Екипът, който ще се погрижи за домашния ви любимец, също не е случаен. Той преминава специализирано обучение за разпознаване на поведенческите сигнали на животните и за оказване на първа помощ.

Компанията развива и информационен блог, чрез който дава съвети на собствениците. Екипът посочва като част от мисията си и партньорствата с приюти, както и желанието да насърчава по-отговорното отношение към животните.

А амбициите на “Мистър & мисис Пет” не се изчерпват с хотела в Горни Богров. Екипът планира да развие международен транспорт за кучета и котки, така че собствениците да могат да вземат любимците си със себе си, когато се местят в друга държава.